НАБУ заявило про підозру Бахматюку через VAB Банк: він заперечує

НАБУ повідомило про підозру власнику VAB Банку Олегу Бахматюку і колишньому голові правління Денису Мальцеву. Бахматюк у відповідь заявив, що йому нічого офіційно не вручали.

Про вручення підозри повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook. Бахматюка та Мальцева підозрюють за статтею КК "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

"У середу, 13 листопада 2019 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили власнику та колишньому голові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту", – йдеться у повідомленні.

У САП зазначають, що їм невідоме місцеперебування фігурантів. Тому письмові повідомлення про підозру надіслали поштою, а також вручили житлово-експлуатаційним організаціям за адресами, де вони проживають.

Нічого не вручали

Сам Олег Бахматюк, який зараз перебуває за кордоном, у коментарі OBOZREVATEL повідомив, що підозра йому фізично не вручена, а про те, що вона є, він дізнався зі ЗМІ. "Це якась нова практика – сповіщати через жеки. Хоча я ні від кого не ховався і сам міг прийти на допит", – сказав Бахматюк.

Він каже, що консультуватиметься з юристами, як діяти далі. "Ми вважаємо, що підозри ніякого немає, її не вручено. Ніхто нікуди не ховався. Ми будемо звертатися до суду і впевнені, що справа повністю розвалиться. Віталій Касько (перший заступник генпрокурора. – Ред.) І Руслан Рябошапка (генпрокурор. – Ред. ) справу передали до НАБУ, хоча вони знають, що у мене особистий конфлікт із Артемом Ситником (глава НАБУ. – Ред.). Ми про це будемо заявляти. Ми будемо консультуватися із зарубіжними юристами. Вони щиро здивовані, що таке можливо в країні, яка намагається рухатися до Європи", – сказав Бахматюк.

На думку Бахматюка, "справа VAB Банку" – лише елемент у боротьбі за переділ його бізнесу. Тоді як НАБУ не має права розслідувати справи проти бізнесу, а лише проти чиновників.

Новини Бахматюк звинуватив Ситника і Рябошапку у тиску на бізнес через їхні амбіції

"Розслідування щодо мого бізнесу було проведене і в ньому не знайшли жодного складу злочину. Тому вони засунули у справу Олександра Писарука (перший заступник голови НБУ. – Ред.), з яким у мене взагалі немає ніяких взаємин, і катають "фестиваль бурхливої діяльності". Я хочу вирішити питання в цілому. Вчора я звернувся до президента України Володимира Зеленського. Мабуть, ця підозра – реакція на звернення з боку Ситника і Рябошапки. Ситник після вчорашньої заяви сильно біжить вперед, хоче показати бурхливу діяльність. Сподіваюся, що президент не так відповість. Я боротимуся, шукатиму конструктив, намагатимуся зберегти компанію", – сказав Бахматюк.

Бахматюку і Мальцеву вручили підозру

Як повідомляв OBOZREVATEL :

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюту, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

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