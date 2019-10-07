"Мене ніколи не цікавила Україна": як міністр Милованов зберігає старі аграрні схеми

У Міністерстві економрозвитку, торгівлі та сільського господарства багато років діє корупційна схема розграбування активів державних підприємств, коли замість відкритих конкурсів на посади керівників проводяться призначення виконувачів обов'язків директорів підприємств, а конкурси в останній день скасовують через відсутність кворуму.

Виглядає так, що автор цієї схеми – багаторічний керівник департаменту фінансово-господарської діяльності Мінагропроду, який змінив п'ятьох міністрів, Баград Ахіджанов. Але про нього вже досить багато матеріалів у ЗМІ та у правоохоронців, тому сьогодні поговоримо про діяння нових керівників.

До речі, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутня освіта" він заявив: "я в принципі нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...".

"Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...", – заявив Милованов.

Тепер же міністр, який уже багато років не живе в Україні і особливо нею не цікавиться, відповідає в країні не тільки за економічний розвиток, а й за найважливішу аграрну реформу.

У міністра Милованова все начебто починалося красиво і технократично, – на 1 жовтня був запланований конкурс для призначення директорів на низку державних підприємств. Але вкотре в комісії хтось захворів, а хтось у відрядженні. В результаті конкурс скасований буквально за 16 годин до його початку, і вже 2 жовтня Милованов за поданням Ахіджанова призначає в.о. директора ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і посівного матеріалу" Заставного Ю.Б.

Тут цікаво все, і швидкість підготовки матеріалів для міністерського наказу, і особистість виконувача обов'язків, і саме підприємство.

Заставний в недалекому минулому був заступником голови Держгеокадастру. Того самого, керівників якого прем'єр Гончарук обіцяв звільнити і не брати на держслужбу як носіїв інституційної корупції в земельних відносинах.

Однак це не завадило Заставному очолити підприємство з найбільшим земельним банком у 22 тис га, з яких оформлено у постійне користування лише 1 186 га. Можна лише уявити собі, скільки залишиться землі у державного підприємства вже за півроку, адже колишній заступник Держгеокадастру точно знає, як правильно вчинити з неоформленими ділянками землі напередодні запуску ринку землі і на кого їх оформити, так само зрозуміло, навіщо йому саме ця посада.

Як то кажуть, людина не може повторити одну помилку двічі. Вдруге це вже не помилка, а вибір. Можна було б списати це все на кадрову недосвідченість, але якщо подивитися трохи глибше... За цією ж схемою цього ж дня був призначений в.о. ДП "Державний Центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції" Капустинський Олександр Миколайович. За дивним збігом останній був підлеглим Заставного, коли вони керували Державною інспекцією сільського господарства України.

Напрошується сам собою висновок, що земельні "наглядачі" повертаються в уряд технократів і за рік перед запуском ринку землі значні обсяги земельних ділянок можуть дивним чином бути вже переоформлені і розподілені. А новим керівникам, що прийдуть на зміну після таких виконувачів обов'язки директорів, як Заставний і Капустинський, дістануться лише підозрілі матеріали інвентаризації землі зі значно зміненими межами в натурі.

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