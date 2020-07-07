Всім на нас наплювати, – українська медсестра про зарплату в 4200 грн

Андрій Довгань Ринки та компанії 12:43, 7.07.2020 Оновлено: 12:46, 7.07.2020

Медсестра Центральної райлікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська заявила, що за червень отримала зарплату в розмірі 4200 грн. При цьому вона має 26 років стажу.

Про це вона написала у Facebook та звернулась із цією проблемою до Верховної Ради, уряду та керівництва МОЗу.

"Сьогодні одержала зарплату. У мене вища категорія, 30% за вислугу років і 10% за хлорку. Я одержала 3200 грн. У медсестер без категорії, молодих лікарів – 2700 грн. На початку місяця, правда, ще був аванс 1000 грн. Хіба це зарплати?", – написала Козловська у Facebook.

За її словами, поліклініки та некоронавірусні стаціонари кинуті напризволяще і доплат там немає. "Але ж ми теж ризикуємо. Кожен пацієнт може вважатися потенційно хворим. Але всім на нас наплювати", – додала медсестра.

За її словами, так, як держава зараз оплачує працю медиків, вона знищує вітчизняну медицину.

"Скажіть, як можна прожити мені, матері-одиночці на такі гроші, знімаючи квартиру, купити продукти, одяг хоча б дитині? А таких, як я більшість. Особливо молодих сімей, які готові працювати,але немає де жити. Для чого ми навчалися? Бажання ходити на роботу за такі копійки немає ніякого, у всіх, з ким не спілкуюсь", – підсумувала Козловська.

Медсестра поскаржилась на розмір зарплат медиків
Facebook Ніни Козловської

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після реформи тисячі медиків отримали "голі оклади" розміром приблизно з мінімальну зарплату. Обіцяні надбавки за коронавірус платять тільки за хвилини, проведені безпосередньо з пацієнтом, а через низькі зарплати висококваліфіковані лікарі змушені тікати за кордон або шукати роботу поза державною системою охорони здоров'я.

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Економіка Ринки та компанії

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