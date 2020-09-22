Маяковський рекламував цигарки, а Боярський меблі: якою була реклама в СРСР

У перші роки Радянського Союзу слогани для реклами писав Володимир Маяковський, а з появою телебачення в роликах про товари і послуги знімалися навіть зірки екрану на зразок Михайла Боярського.

При цьому держава з самого початку встановило контроль над цією сферою життя. Наприклад, декретом 1917 роки влада залишила за собою виключне право використовувати дошки оголошень, рекламні тумби і сторінки газет. Так реклама перетворилася в пропаганду, йдеться в публікації сайту "Нож".

"Свого роду житієм 1920-х років стали плакати "Вікна сатири РОСТА", автори яких безпосередньо відгукувалися на політичні події епохи. Над "Вікнами" трудився творчий тандем Маяковського і художника Михайла Черемних. Символічно, що ці плакати розташовувалися у вітринах непрацюючих магазинів: політична реклама наочно змінила продуктову", – сказано в матеріалі.

"Вікна сатири РОСТА". knife.media

Сучасники згадують, як кричав продавець галантереї: "Магазин без даху, господар без прикажчика, ціни без запиту". "Купи мило – вимий рило! Шкіра злізе – бруд залишиться", – долинало з іншого боку.

Родченко, Маяковський. Цигарки "Іра", рекламний плакат. knife.media

Родченко, Маяковський. "Купуйте дешевий хліб". knife.media

Пізніше головною функцією такої реклами стає не стільки економічний, скільки ідеологічний, міфотворчий вплив на аудиторію.

Реклама пельменів, 1936. knife.media

А. Міллер, плакат "Біла ніч", 1937. knife.media

У торгових плакатах 1950-х років найчастіше використовується статична композиція, зображення виконується в максимально реалістичному стилі.

Рекламний плакат Ю. Цейрова для "Главчай", 1952. knife.media

Реклама пилососа художників В. Трухачева і О. Єнсена, 1953. knife.media

Зйомками в рекламі не нехтував і молодий Боярський. У 1975 році він знявся в рекламному ролику меблів. За цю зйомку йому заплатили 10 рублів.

В кінці 1970-х – початку 1980-х реклама стає все більш нудною, в роликах часто демонструють товар без будь-якого сюжету – як в цьому, знятому без єдиного слова. Зрозуміло, що творців мало цікавила ефективність цієї реклами.

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