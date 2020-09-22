Маяковський рекламував цигарки, а Боярський меблі: якою була реклама в СРСР

У перші роки Радянського Союзу слогани для реклами писав Володимир Маяковський, а з появою телебачення в роликах про товари і послуги знімалися навіть зірки екрану на зразок Михайла Боярського.

При цьому держава з самого початку встановило контроль над цією сферою життя. Наприклад, декретом 1917 роки влада залишила за собою виключне право використовувати дошки оголошень, рекламні тумби і сторінки газет. Так реклама перетворилася в пропаганду, йдеться в публікації сайту "Нож".

"Свого роду житієм 1920-х років стали плакати "Вікна сатири РОСТА", автори яких безпосередньо відгукувалися на політичні події епохи. Над "Вікнами" трудився творчий тандем Маяковського і художника Михайла Черемних. Символічно, що ці плакати розташовувалися у вітринах непрацюючих магазинів: політична реклама наочно змінила продуктову", – сказано в матеріалі.

Сучасники згадують, як кричав продавець галантереї: "Магазин без даху, господар без прикажчика, ціни без запиту". "Купи мило – вимий рило! Шкіра злізе – бруд залишиться", – долинало з іншого боку.

Пізніше головною функцією такої реклами стає не стільки економічний, скільки ідеологічний, міфотворчий вплив на аудиторію.

У торгових плакатах 1950-х років найчастіше використовується статична композиція, зображення виконується в максимально реалістичному стилі.

Зйомками в рекламі не нехтував і молодий Боярський. У 1975 році він знявся в рекламному ролику меблів. За цю зйомку йому заплатили 10 рублів.

В кінці 1970-х – початку 1980-х реклама стає все більш нудною, в роликах часто демонструють товар без будь-якого сюжету – як в цьому, знятому без єдиного слова. Зрозуміло, що творців мало цікавила ефективність цієї реклами.

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