МАУ закриє низку рейсів через заборону в'їзду іноземців в Україну

Через заборону на в'їзд в Україну іноземців (з 28 серпня по 28 вересня) авіакомпанія МАУ оголосила, що повністю закриє низку рейсів, а за частиною напрямків скоротить частоту вильотів.

Йдеться як про міжнародні, так і про внутрішні перельоти. Повідомлення про це опублікувала пресслужба на сайті авіакомпанії.

Причина в тому, що через обмеження, які запровадив Кабмін, впаде загальна завантаженість усіх без винятку рейсів, оскільки зараз частка іноземців серед пасажирів становить близько 60%.

З 14 вересня буде повністю скасовано такі рейси:

Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Барселона (BCN) – Київ;

Київ – Афіни (ATH) – Київ (крім двох рейсів);

Київ – Женева (GVA) – Київ;

Київ – Делі (DEL) – Київ;

Київ – Берлін (TXL) – Київ;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ;

Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).

Відбудеться скорочення частот за такими маршрутами:

Київ – Одеса (ODS) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;

Київ – Брюссель (BRU) – Київ;

Київ – Дубаї (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ.

"Рішення МАУ за планом польотів на найближчі два тижні буде ухвалено після публікації всіх необхідних рішень органів державної влади – Кабінету міністрів України, Державної авіаційної служби, Державної прикордонної служби тощо", – сказано в заяві компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рішенням уряду, громадянам інших країн із 00:00 28 серпня закрили в'їзд в Україну в зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

28 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що заперечує можливість повторного введення жорсткого карантину в Україні.

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