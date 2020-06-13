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13 червня • оновлено в 16:41
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МАУ скасувала десятки рейсів до 1 серпня: з'явилося пояснення

7.7т
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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала майже всі рейси і продаж квитків до 1 серпня через невеликий попит і відсутність умов для нормальних польотів.

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У коментарі OBOZREVATEL президент МАУ Євген Дихне розповів, що відкривати продаж квитків будуть точково на конкретний рейс і за певних умов.

Президент МАУ Євген Дихне назвав причину скасування рейсів

Президент МАУ Євген Дихне назвав причину скасування рейсів

"Немає попиту й умов для нормальних польотів. Якщо ми побачимо стовідсоткову гарантію, що зможемо забезпечити той чи інший напрямок, тоді будемо відкривати продаж квитків точково саме на той рейс", – пояснив він.

Зазначимо, що зараз у розкладі компанії залишилися три внутрішніх напрямки: Київ - Одеса 12, 19 і 26 червня; Одеса – Київ 14, 21 і 29 червня; Київ – Львів 26 червня. Львів – Київ 29 червня; Київ – Херсон 19 і 26 червня. Херсон – Київ 21 і 29 червня. Також із 5 липня можна купити квитки на рейс Київ – Лондон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відновлення Україною авіасполучення з іншими країнами в літаках діятимуть певні правила для пасажирів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Дихне
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Економіка Ринки та компанії

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