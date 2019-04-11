Масштабний удар по Росії: США готуються обвалити рубль, а картель погрожує ударом у відповідь

Нафтовий картель ОПЕК готується до удару з боку США. Там можуть ухвалити законопроект, який обвалить ціни на "чорне золото" і вдарить по російському рублю. У відповідь у ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що якщо американський президент вдасться до таких заходів, долар перестануть використовувати в нафтових угодах.

OBOZREVATEL з'ясував, чим загрожує ухвалення нового законопроекту проти нафтового картелю.

Головне:

Дональд Трамп — затятий противник високих цін на нафту;

в США розглядають законопроект, який може зруйнувати ОПЕК;

без ОПЕК обсяги видобутку нафти зростатимуть, а ціни — падатимуть;

валютні надходження в Росії після зниження цін на нафту скоротяться, а долар для росіян злетить у ціні.

Трамп хоче дешевої нафти, а в Саудівській Аравії обговорюють контрзаходи

"Ціни на нафту стають занадто високими. ОПЕК, будь ласка, розслабтеся і заспокойтеся. Світ не може витримати такого підвищення цін, він крихкий!", — написав кілька тижнів тому у своєму Twitter президент США Дональд Трамп.

Американський лідер — затятий прихильник дешевої нафти. І хоча всередині його країни думки розходяться (чим дорожче "чорне золото", тим вигідніше займатися видобутком сланцевої нафти), сам Трамп залишається непохитним.

Дональд Трамп

В руках у США інструмент, який швидко може обвалити ціни. Так званий законопроект NOPEC. Він передбачає, що антимонопольне законодавство поширюватиметься на Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК). Вони втратять імунітет і за картельну змову проти них можуть ввести санкції. А це, впевнений аналітик Володимир Мазуренко, становитиме загрозу існуванню організації.

Якщо не буде ОПЕК, не буде кому обмежувати обсяги видобутку нафти. Отже, пропозиція на ринку зросте, і ціни поповзуть вниз. NOPEC розробили ще до того, як Трамп прийшов у політику. Але за минулих президентів ніхто не наважувався на такі заходи. Зараз же президент США готовий потужним ударом обвалити ціни на нафту. В усякому разі, якщо вірити його риториці.

Крім того, зараз Трампу треба показати свою силу. Вже за кілька років політику доведеться йти на вибори, а піти після першого терміну — порушити традиції. В американській демократії історично так склалося, що президент "тримається" два терміни. Так було з Обамою, Бушем, Клінтоном та іншими колегами Трампа.

У пресі США здебільшого лунають песимістичні оцінки можливого ухвалення NOPEC. Мовляв, це невигідно сланцевій індустрії, а такий крок може кардинально вдарити по ринку. Незважаючи на це, 7 лютого законопроект схвалив Судовий комітет Палати представників і незабаром документ розгляне нижня палата парламенту.

Низькі ціни на нафту також вдарять і по Росії. Якщо за картельну змову каратимуть, країни просто втратять можливість контролювати видобуток, і змушені будуть знижувати ціни під впливом конкуренції та надлишку "чорного золота".

США і Саудівська Аравія легко переживуть низькі ціни на нафту, а ось Росії буде несолодко, розповідає екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

"США хочуть зайняти вільну нішу. Наприклад, якщо Саудівська Аравія і Америка можуть почуватися досить комфортно навіть за ціни у тридцять доларів за барель і менше, то РФ вже не зможе, адже там верхні пласти вже розроблені і нафту треба видобувати з усе більшої глибини, а це зовсім інша економіка", — пояснив експерт.

Новини Ціна на нафту перевищила психологічну позначку

Так, щоб обвалити російський рубль, достатньо спровокувати зниження цін на нафту. В ефірі одного з російських телеканалів міністр економрозвитку РФ Максим Орєшкін назвав межу, після якої у рубля почнуться серйозні проблеми — $ 40 за барель. Щоправда, в ухваленому бюджеті закладено прогноз у $63,4. Якщо в середньому за рік "чорне золото" коливатиметься у більш низькому діапазоні, то в Росії можуть виникнути проблеми з виконанням головного фінансового документа.

Саудівська Аравія готує удар у відповідь

Відразу кілька джерел видання Reuters заявили про те, що Саудівська Аравія розглядає можливість відмовитися від доларів при торгівлі нафтою. А це означає, що попит на американську валюту знизиться і її курс впаде. Щоправда, після появи цілої низки подібних новин у Саудівська Аравії заявили: від долара відмовлятися не планують.

Володимир Мазуренко впевнений: джерела міжнародного видання не просто так злили інформацію. "Навіть якщо це були просто розмови, ми розуміємо, що у відповідь на NOPEC можуть бути різні дії", — зазначає аналітик.

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Якщо Саудівська Аравія і відмовиться від використання долара і перейде на інші валюти, це призведе до цілої низки проблем, зазначає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Це однозначно негативно відіб'ється на попиті долара в рамках світу. Але для саудитів це не матиме особливої вигоди, оскільки не всі контрагенти готові приймати інші валюти. Таким чином, їм доведеться конвертуватися все одно в долари", — пояснює експерт.

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