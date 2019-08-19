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Масштабні перевірки бізнесу: з'явився перший результат для бюджету

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В результаті масштабних перевірок бізнесу Держфіскальна служба України стягнула до бюджету більш 6 млрд грн.

Про це відомство повідомляє у звіті за перші сім місяців 2019 року. За цей час пройшло 2,8 тис. планових перевірок, 7,5 тис. позапланових і 2 тисячі зустрічних звірок.

Зокрема, за підсумками аудиту 132 фінансових установ та їх підрозділів у бюджет донараховано 518 млн грн. А іноземним юрособам донарахували 207 млн грн податку на прибуток.

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"В цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано в бюджет 22,7 млрд. грн., з яких узгоджено 6,7 млрд. грн. Реальний внесок підрозділів аудиту щодо забезпечення надходжень до бюджету склав 6 млрд 24 млн. грн", – говорять фіскали.

ДФС зібрала 6 млрд грн податків

ДФС зібрала 6 млрд грн податків

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна фіскальна служба просить суд стягнути 547 млн грн з "Укрнафти". Це податковий борг компанії. Про це сказано в рішенні Окружного адмінсуду Києва від 14 серпня 2019 року. Документ міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

Закарпатська митниця, де президент України Володимир Зеленський влаштував жорстка розмова з начальством, рекордно збільшила надходження до державного бюджету. Зокрема, митниця Державної фіскальної служби в липні забезпечила на 77% більше надходжень до бюджету в порівнянні з попереднім місяцем.

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Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Теги
Державна фіскальна служба України податки
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