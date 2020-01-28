Масштабна чистка від Нацбанку: чим небезпечні нові правила для бізнесу

До набуття чинності закону "Про спліт" залишається ще півроку. Однак багато фінансових компаній вже зараз всерйоз подумують про вихід з ринку і виставляють цілком успішні проекти на продаж. Всьому виною пильну увагу чиновників НБУ до представників небанківського фінансового ринку.

Відразу кілька представників останнього неофіційно підтверджують, що вже зустрічалися з менеджерами майбутнього регулятора. Ці неформальні бесіди зараз не можуть мати ніяких юридичних наслідків – НБУ прийме естафету у Нацкомфінпослуг лише 1 липня 2020 року.

Як повідомляє видання UBR, питання, які чиновники ставили найбільшим представникам ринку, а саме з них і вирішили почати в НБУ, дали досить чітке розуміння, чого саме має намір домогтися мегарегулятора. Завдання останнього – очистити небанківський фінсектор від "сміття". І для її виконання в Нацбанку готові повторити сценарій 2014-1016 років, коли банківська система країни втратила більше половини представників.

Учасники ринку, втім, бачать ситуацію інакше. Для них тон нинішніх зустрічей з чиновниками став підтвердженням найгірших побоювань – ринок чекає масштабна зачистка. За найскромнішими оцінками за її підсумками небанківський сектор втратить близько половини представників. Причому мова йде далеко не тільки про схемних компаніях. У зоні ризику навіть дуже великі структури, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні, ломбарди і кредитні спілки. Тільки останніх двох в реєстрі небанківських фінустанов налічується понад 660-ти.

Відносно спокійно себе можуть відчувати лише нинішні ліцензіати НБУ: компанії, які отримали дозвіл Нацбанку на переказ коштів у гривні, валютообмінні операції, а також CIT-компанії (інкасаторські служби).

Перша і, мабуть, головна проблема, яка чекає кредитників вже в середині цього року – підтвердження джерел походження коштів, внесених в капітал. Терміну давності це питання не має. А Нацбанк в ході перших неформальних зустрічей насамперед цікавився саме цим аспектом.

Новий регулятор і не подумає ставитися до перевірки формально, як це відбувалося до цих пір. Чи не буде для нього аргументом і той факт, що кредитують фінкомпанії за свій рахунок, а значить самостійно несуть усі кредитні ризики. Перевіряючі Нацбанку зажадають звіту про кожну копійку: звідки взялася, кому належить, як була зароблена.

Навіть для відомих компаній, що працюють за всіма правилами, це може обіцяти масу складнощів: підкріпити документами внесені в капітал багато років назад кошти може виявитися не так вже й просто.

Хто ви

Друге питання, яке задають чиновники НБУ вже зараз – структура власності компанії. У Нацбанку хочуть бачити справжніх власників. І найменші підозри щодо "прозорості" структури для них будуть прямим сигналом до дії. А якщо врахувати, що переважна частина фінустанов, виведених з ринку в період банкопаду, проходили саме за статтею "непрозора структура власності", масштаб проблеми виглядає досить загрозливо.

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Складність ще й у тому, зізнаються учасники ринку, що реально працюючого механізму введення тимчасової адміністрації в фінкомпанії немає, хоча процедура і описана в законі. А в ряді випадків чиновники навіть не зможуть знайти офіс компанії, в яку захочуть запустити адміністраторів. Тому, на відміну від банківського ринку, тягнути з неминучим вони не стануть. І будуть просто анулювати видані раніше ліцензії.

Уже зараз власникам фінкомпаній слід подбати і про перевірку репутації своїх менеджерів. Після банкопаду 2014-2016 років величезна кількість безробітних банкірів виявилися на вулиці. Частина з них в результаті потрапили на керівні посади в фінкомпаній, оскільки Нацкомфінпослуг, як регулятор ринку, не відрізнявся особливою ретельністю при перевірці репутації. "Довідку про несудимість взяв, і вже добре", - оцінив глибину перевірки керівник однієї з українських фінкомпаній.

Разом з тим сам факт роботи менеджера в визнаному неплатоспроможним банку робить його репутацію непридатною. Тим фінкомпаніям, хто має таких серед керівників, варто вже зараз подбати про пошук "гідної заміни".

Велика чистка

Крім зазначених питань ревізорів НБУ, як стало зрозуміло з уже проведених зустрічей, будуть цікавити якість проведення фінмоніторингу, верифікації та ідентифікації клієнтів. З чим у небанківських установ в силу специфіки роботи також справи йдуть не кращим чином.

Доведеться попітніти їм і над своїми бізнес-планами: за прикладом банків, НБУ вимагатиме від фінкомпаній скласти такі документи. Звільнитися "студентськими" викладками тут не вийде. Чиновники хочуть бачити чіткий і, головне, реалістичний сценарій, який би відповів на питання, як саме фінкомпанія намір заробляти гроші.

В кінцевому підсумку, визнають представники галузі, ринок уже через перші півроку роботи нового регулятора може недорахуватися половини компаній. Зрозуміло, більша частина з них опиниться під прицілом НБУ аж ніяк не безпричинно. Та й компаній, які добровільно здадуть ліцензії також буде чимало. Однак серед тих, хто вибув з високою ймовірністю виявляться і монстри ринку споживчого кредитування.

На перший погляд, нічого страшного в цьому немає. А позичальники, які встигли прокредітоваться під 400-500% річних, навіть можуть сприйняти крах свого кредитора за гарну новину. Однак ні перше, ні друге твердження на ділі неспроможні.

Портфелі поганих кредитів в результаті все одно потраплять в руки колекторів, а значить повертати позики все ж доведеться. Але куди більш серйозні наслідки можуть чекати економіку. Якого б думки не був Нацбанк про ринок небанківських фінустанов, вони займають значну частину економіки. А за обсягом споживчого кредитування можна порівняти з банківською системою. Це десятки тисяч робочих місць, податки і т.д.

Втім, є і хороша новина. Уже той факт, що Нацбанк почав знайомство з ринком задовго до отримання відповідних повноважень означає, що шанси на виживання у фінкомпаній є, хоч і далеко не у всіх. Однак скористатися ними потрібно вже зараз: готувати документи, приводити в порядок структуру власності, перевіряти репутацію менеджменту і готувати бізнес-стратегії.

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