Маскувалися під благодійників: у Росії терористам пожертвували мільйони

У Росії під виглядом гуманітарної допомоги збирали гроші для терористів із Сирії.

Їхні спільники через інтернет встигли зібрати приблизно 6 млн рублів, перш ніж їх викрили. Про це повідомляє Esquire. "ФСБ Росії повідомила про припинення діяльності угруповання, яке під виглядом благодійної діяльності фінансувало міжнародні терористичні організації "Імарат Кавказ" та "Ісламська держава", – йдеться в публікації.

Уточнюється, що збір коштів проводили в мережі, зокрема з використанням Telegram. Ним займалися 25-річний чоловік і його 30-річна сестра. Загалом було зібрано 6 мільйонів рублів, які переказували в Сирію.

"Угрупування діяло в дев'яти регіонах Росії: у Кабардино-Балкарії, Інгушетії, Татарстані, Москві, Санкт-Петербурзі, Ставропольському краї та інших. Всього до організації входило понад 100 прихильників ідеї "всесвітнього халіфату", серед яких і бойовики, котрі брали участь у нападі на Нальчик у 2005 році", – пише видання.

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