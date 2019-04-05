Маск втратив більше $1 млрд за декілька хвилин: що трапилося

Американський мільярдер Ілон Маск втратив 1,1 мільярда доларів за дві хвилини після відкриття торгів у Нью-Йорку.

Акції його компанії Tesla Inc. обвалилися на 11 відсотків, повідомляє Bloomberg.

У такий спосіб гравці на біржі відреагували на новини про рекордне скорочення поставок електромобілів.

Зокрема, Tesla в першому кварталі 2019 року поставила лише 63 тисячі електрокарів. Водночас у четвертому кварталі минулого року цей показник сягав 90 тисяч.

Відповідне падіння акцій скоротило статки Маска до 22,3 мільярда доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маск пішов із посади глави Tesla на три роки. До такої угоди з владою бізнесмен вдався після звинувачення у шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів.

Зокрема, у серпні 2018 року він написав про готовність перетворити Tesla на приватну компанію. Після цього твіту акції Tesla почали зростати.

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