Марк Цукерберг через бойкот Facebook втратив $7 млрд

Власник і творець Facebook Марк Цукерберг став біднішим на 7,2 мільярда доларів після того, як низка компаній забрала рекламу з його соціальної мережі.

Акції компанії впали на 8,3%, передає Bloomberg. Падіння відбулося через те, що компанія Unilever і ще низка корпорацій відмовилася розміщувати рекламу в соцмережі.

Згідно з даними індексу Bloomberg Billionaires Index, падіння цін на акції привело до того, що ринкова вартість Facebook скоротилася на 56 млрд доларів, а статки Цукерберга знизилася до 82,3 млрд доларів. Це також призвело до того, що головний виконавчий директор Facebook опустився на одну сходинку на четверте місце в рейтингу найбагатших, обігнавши боса Louis Vuitton Бернара Арно, який був підвищений до рівня одного з трьох найбагатших людей світу поряд з Джеффом Безос і Біллом Гейтсом.

Компанії від Verizon Communications Inc. до Hershey Co. також припинили розмішати рекламу в соціальних мережах після того, як критики заявили, що Facebook не вдалося в достатній мірі контролювати ненависть і дезінформацію на платформі. Coca-Cola Co. заявила, що припинить всю платну рекламу на всіх платформах соціальних мереж як мінімум на 30 днів.

