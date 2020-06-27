Марк Цукерберг через бойкот Facebook втратив $7 млрд
Власник і творець Facebook Марк Цукерберг став біднішим на 7,2 мільярда доларів після того, як низка компаній забрала рекламу з його соціальної мережі.
Акції компанії впали на 8,3%, передає Bloomberg. Падіння відбулося через те, що компанія Unilever і ще низка корпорацій відмовилася розміщувати рекламу в соцмережі.
Згідно з даними індексу Bloomberg Billionaires Index, падіння цін на акції привело до того, що ринкова вартість Facebook скоротилася на 56 млрд доларів, а статки Цукерберга знизилася до 82,3 млрд доларів. Це також призвело до того, що головний виконавчий директор Facebook опустився на одну сходинку на четверте місце в рейтингу найбагатших, обігнавши боса Louis Vuitton Бернара Арно, який був підвищений до рівня одного з трьох найбагатших людей світу поряд з Джеффом Безос і Біллом Гейтсом.
Компанії від Verizon Communications Inc. до Hershey Co. також припинили розмішати рекламу в соціальних мережах після того, як критики заявили, що Facebook не вдалося в достатній мірі контролювати ненависть і дезінформацію на платформі. Coca-Cola Co. заявила, що припинить всю платну рекламу на всіх платформах соціальних мереж як мінімум на 30 днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Facebook зганьбився, допустивши вживання формулювання "глава Республіки Крим" в профілі Сергія Аксьонова – ватажка окупаційного "уряду" захопленого Росією українського півострова.
Пізніше соцмережа все ж прибрала позначку верифікації на сторінці Аксьонова.
Нагадаємо, у липні 2019 року Facebook заблокував сторінку мережевого меморіалу "Книга пам'яті полеглих за Україну".
А в серпні адміністрація соцмережі заблокувала проукраїнський паблік Mova, який мав понад півмільйона підписників.
Також в грудні спалахнув скандал через те, що пошуковик Google попався на рекламі різних додатків для жителів терористичної "ДНР".