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Марк Савчук
Марк Савчук
Член Ради Громадського Контролю НАБУ, експерт рынку газу Всі статті автора

Украина замерзнет без российского газа?

1.4т Читати матеріал російською

2019 год будет поистине интересным, причем не факт что в “хорошем смысле” интересным. Например - на данный момент не однозначно известно будем мы с газом этой зимой или нет.

Начнем с цифр: Украина потребляет примерно 32 млрд кубометров газа в год, из них около 26 млрд - во время отопительного сезона.

Мы закачиваем газ в наши хранилища летом, а “сжигаем” его - зимой. В принципе - логично. Мы так делаем уже долгие годы, и последние 5 лет даже справляемся без российского газа.

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“Але э одна але” - этот отопительный сезон будет особенным.

С первого января 2020 года уже не будет действовать контракт на транзит российского газа между Газпромом и Нафтогазом. Что дает право Газпрому полностью прекратить транзит газа уже это зимой. Логично предположить, что Газпром воспользуется этой возможностью чтобы ослабить Украину. Чтобы “наконец-то хохлы замерзли без российского газа!”

Почему остановка транзита это проблема для Украины?

Видите ли, для нормальной работы нашей газотранспортной системы нужно какое-то минимальное давление и объем газа в “трубе”. Это техническое требование для нормальной работы всей системы.

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Этот минимум всегда обеспечивал “транзитный газ” из России в Европу. Дочерняя компания Нафтогаза - УкрТрансГаз транспортирует примерно 90 млрд кубометров российского газа в год.

Но, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу через Украину - нам придется заполнить газ в трубах своим собственным. А следовательно этот газ нужно будет дополнительно купить.

Глава компании “Нафтогаз” - Андрей Коболев заявляет что для комфортного прохождения отопительного сезона с учетом отключения транзита, в наши хранилища к концу осени, должны быть закачаны 20 млрд кубометров газа (а так, обычно нам хватало и 16 млрд кубометров).

Сейчас, газ в Европе стоит относительно дешево. Цены упали более чем в два раза по сравнению с прошлым летом. Казалось бы - идеальное время чтобы затариться дешевым газом!

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Но и тут нас поджидают проблемы:

(1) Для того чтобы купить газ Нафтогазу нужны деньги. (2) Денег у Нафтогаза - нет.

Их нет потому, что компании Фирташа берут газ и за него не платят. Долги облгазов, газсбытов, теплокоммунэнерго перед Нафтогазом в общей сложности составляют почти 100 млрд грн! У Нафтогаза самый настоящий кризис ликвидности.

А газ на зиму нужно закупать сейчас и деньги нужны прямо сейчас.

Есть ли решение у этой проблемы? Если коротко - да.

Использовать часть дивидендов Нафтогаза, которые он должен заплатить в бюджет.

За 2018 год, Нафтогаз заработал “чистую прибыль” и по решению акционеров (то есть кабмина), должен отдать 90% этой чистой прибыли в бюджет в виде дивидендов. Это, на секундочку, более 12 млрд грн.

И вот прямо сейчас, Нафтогаз борется за право использовать часть этих денег для закупки газа.

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Но, тут на сцену выходит наш Премьер - Владимир Борисович Гройсман и говорит “нет, дивиденды Нафтогаза нужны в бюджете”.

В принципе понять Гройсмана можно. Его, как премьер министра, должно волновать наполнение бюджета.

Но в таком случае, его также должен волновать вопрос неоплаты газа со стороны других участников рынка (в частности - облгазов Фирташа).

Если бы предприятия Фирташа заплатили за газ, то (1) у Нафтогаза не было бы проблем с ликвидностью, (2) бюджет бы получил свои деньги, (3) Нафтогаз закупился бы дешевым газом под завязку.

От того как поведет себя Гройсман и будет зависеть - будем ли мы с газом этой зимой или нет. Мне кажется что Премьеру стоит сбивать деньги с олигарха Фирташа за газ который он украл, а не воевать с Нафтогазом.

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Автор
Марк Савчук Марк Савчук
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз"
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Цікаво, як спромоглися підприємства Фірташа не сплачувати за газ? З хлібозавода, на якому я працював, вимагали передплату, в разі затримки якої в триденний термін газ перекривали. Хтось закривав очі? Головне не забути віддячити геніальному менеджеру коболєву.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
За то зло которое соседним народам приносите?! да люди рады что вы уроды уже скоро полвека самая нищая колония))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нищие будут с самым дорогим газом))) Потому что самые "умные"
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