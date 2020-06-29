Маніпуляції НАБУ з експертизами у справі "Роттердам+" та справі Омеляна ідентичні, – адвокат

Маніпуляції НАБУ у справі проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого звинувачують у завданні збитків держави через зниження портових зборів у 2018 році, та у справі "Роттердам+" ідентичні. Про це написала адвокат ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат зазначила, що між справами В.Омеляна та Д.Вовка є ряд суттєвих подібностей, що стосуються суті справ та "якості" роботи правоохоронних органів. Зокрема, адвокат наголосила – в обох випадках особи стосовно яких порушено кримінальні справи прийняли рішення цілком у рамках своїх службових повноважень, що нібито призвело до недоотримання бюджетом коштів.

"Законом передбачено таке повноваження на прийняття рішення, для цього і створюється відповідний орган. Як і в справі "Роттердам+", САП не спромоглося назвати, яку саме норму законодавства порушено підозрюваним. Посадові особи НКРЕКП, діючи виключно у рамках своїх службових повноважень, ухвалили регуляторний акт, спрямований на стабілізацію та покращення ситуації у вітчизняній енергетиці у кризовий для неї час. А якщо НАБУ краще знає, яке рішення необхідно прийняти, які тарифи встановити, чи яку систему надбавок/знижок затвердити, то пропоную ліквідувати всі органи державної влади, і нехай НАБУ встановлює ціни на е/е, тарифи на перевезення, ціни на хліб і зарплату суддям ВАКС, разом з системою надбавок/знижок (а точніше, преміювання/стягнень)", - написала Одинець.

Вона також звернула увагу на абсурдність підходу детективів НАБУ до визначення збитків у обох справах та неадекватність доказів.

"Докази сторони обвинувачення вражають своєю нікчемністю – це лише посилання на ряд заяв інших державних органів, а також нібито експертний висновок "установи з Черкас". У справі "Роттердам+" ми бачимо ту саму відсутність адекватних доказів (ми ж не будемо вважати такими "довідку детектива" чи "експертизу СБУ, про підтвердження довідки детектива" - це знані експерти у галузях економіки). Знову бачимо наочно, що НАБУ у себе на самообслуговуванні – сам п’ю, сам гуляю", - зазначила Одинець.

На думку адвоката, дії НАБУ та САП щодо переслідування посадових осіб, котрі проводили реформи у рамках своїх повноважень, створюють вкрай небезпечні та абсурдні прецеденти.

Нагадаємо, що в інший справі НАБУ щодо формули "Роттердам+" також виникли складності з експертизами. Зокрема, за словами адвоката Ірини Одинець одна з експертиз, яку виконував Київський науково-дослідний інститут судових експертиз для САП, підтвердила економічну обґрунтованість формули і відсутність від неї збитків, але САП вирішило приховати її результати. Слідство як мінімум п'ять разів змінювало питання експертам, намагаючись отримати від них висновки про необґрунтованість формули та про завдані її застосуванням збитки. У той же час, за словами адвоката Наталії Дрігваль експертиза долучена САП до справи була зроблена самими детективами НАБУ виходячи із власного, хибного припущення необґрунтованості формули Роттердам+ та покладені в підставу висновку експерта, який арифметично перерахував представлені вихідні дані.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.