Макрон заявив Меркель, що "Північний потік-2" не має збільшити залежність від РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він сказав канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, що газопровід "Північний потік-2" по дну Балтійського моря не повинен збільшувати залежність Європи від поставок російського газу.

Про це з посиланням на слова французького лідера повідомляє видання Reuters. Трубопровід, спрямований в обхід України, може бути запущений у кінці 2020 року або на початку наступного року, заявив президент Росії Володимир Путін. В Європі Німеччина отримає вигоду від відносно доступних угод щодо постачання.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Так, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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