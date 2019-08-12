Розрив величезний: в Україні показали різницю між середньою і "директорською" зарплатою

Зарплати українських гендиректорів протягом останніх чотирьох років зросли на 36-80% в залежності від галузі. Тоді як середнє зростання окладів по країні склало 15%.

Цим ситуація у нас кардинально відрізняється від картини в розвинених країнах. Про це повідомляє "НВ. Бізнес ".

"З 2015-го на 80% зросли річні оклади гендиректорів в сфері виробництва товарів народного споживання: з $40 тис. до $72 тис. Топи банків стали отримувати на 62% більше: замість $51 тис. – $82,6 тис. На рік. Гендиректори в торговельному роздрібі за підсумками 12 місяців отримують не $37 тис., а трохи більше $53 тис. (+44%). На 36% зросли річні оклади керівників у сфері виробництва (з $44 тис. до $60 тис.) ", – повідомляє видання з посиланням на дані консалтингової компанії Korn Ferry.

В цілому, з 2015 року сумарний зарплатний фонд українських компаній приростав на 15% в рік.

У підсумку зарплати гендиректорів в українських компаніях в 12 разів вищі за доходи фахівців середнього рівня. В Європі цей розрив зазвичай становить 3–4 рази.

"Різниця в зарплатах у вітчизняних і європейських перших осіб компаній не така велика - всього 30–40%. Притому що рівень життя у нас набагато нижче", – говорить комерційний директор Korn Ferry в Східній Європі, країнах Балтії та на Балканах Олена Меньшикова.

За зарплатами українські топ-менеджери майже наздогнали колег з Європи Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплати народних депутатів України нового скликання необхідно підвищити в 2-3 рази – до 50 тисяч гривень – для "елементарного забезпечення їх потреб". Таку думку висловив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

У 2019 року в Україні зросла середня заробітна плата. Вона встановила новий максимум в гривнях і побила рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям істотне збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

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