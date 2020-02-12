Пошуки нового голови "Укрзалізниці" обійдуться майже в мільйон гривень

За пошуки нового голови "Укрзалізниця" заплатить міжнародній компанії з пошуку керівного персоналу Boyden 837 тисяч гривень.

Про це йдеться на порталі державних закупівель "Прозорро", де опублікували результати тендеру щодо забезпечення пошуку і відбору кандидатів на посаду голови УЗ.

Згідно з умовами угоди, нового голову компанії повинні підібрати до 31 грудня 2020 року.

Результати тендеру

Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що конкурс буде відкритим і незалежним. "Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників. Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, матиме чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку "Укрзалізниці", – написав Криклій.

УЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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