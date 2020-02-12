Пошуки нового голови "Укрзалізниці" обійдуться майже в мільйон гривень

За пошуки нового голови "Укрзалізниця" заплатить міжнародній компанії з пошуку керівного персоналу Boyden 837 тисяч гривень.
Про це йдеться на порталі державних закупівель "Прозорро", де опублікували результати тендеру щодо забезпечення пошуку і відбору кандидатів на посаду голови УЗ.
Згідно з умовами угоди, нового голову компанії повинні підібрати до 31 грудня 2020 року.
Результати тендеру
Напередодні міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що конкурс буде відкритим і незалежним. "Ніякого зовнішнього впливу. Рівні умови для всіх учасників. Переможе той кандидат, який доведе високий рівень компетенції, матиме чітке розуміння поточної ситуації та роботи УЗ і представить перспективне бачення стратегічного розвитку "Укрзалізниці", – написав Криклій.
УЗ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" у сферу управління Міністерства інфраструктури. В УЗ анонсували масштабну реформу.
Про звільнення Кравцова в листопаді 2019 року висловився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, в компанії "абсолютно дика" корупція.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення голови АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчек Желько.
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