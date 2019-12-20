Магія чисел: в Україні зростає імпорт і ВВП, але впали надходження від митниці

В Україні зростання ВВП за підсумками 2019-го (оцінки МЕРТ) має скласти 2,7%, імпорт, згідно з даними Держстату, тільки за перші 10 місяців року зріс більш ніж на 7%. Відповідно повинні були вирости і митні платежі. Однак митниця показує абсолютне падіння.

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Бюджет України, згідно з даними Казначейства, з початку року недоотримав 105 млрд грн. Це абсолютний антирекорд за останні кілька років. Тільки митниця, згідно з даними статистики, не виконала план на 46,6 млрд грн, а податкова – на 37,9 млрд грн.

Наприклад, в січні-грудні минулого року митниця зібрала 327,5 млрд грн, в цьому році за той же період планувала отримати 352 млрд грн, але отримала всього 305,8 млрд! Причин для такої тенденції кілька. У прес-службі Міністерства фінансів заявляють: все через високий курс гривні, відносно низьких обсягів імпорту і скорочення виробництва сигарет.

При цьому, крім економічних чинників, на ситуацію з надходження з митниці також впливає і контрабанда, упевнений керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. "Масова контрабанда, як йшла, так і йде", – впевнений він.

У листопаді митниця вперше за 13 місяців виконала план надходжень, але тільки завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн: зібрали 26,5 млрд грн при спочатку запланованих 36 млрд грн. Але в результаті прийнятих змін до бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацію виправити вже неможливо і динаміка погіршується, пише на своїй сторінці у Facebook екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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