Магазини В2В Jewelry працюють, але вкладники вже не вірять, що повернуть гроші

Ярослав Маркін Ринки та компанії 04:20, 24.09.2020

Магазини фінансової піраміди В2В Jewelry попри заяви правоохоронців про підозри, що було оголошено її засновникам, продовжують працювати. Однак люди, які вклали у неї гроші, уже не вірять, що зможуть повернути капітали.

Водночас потерпілі не спішать звератись до поліції із заявами про збитки. Наприклад у Харкові це зробили лише десятеро людей, які загалом втратили 150 тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна.

Харків'янин на ім'я Нерсес був одним із тих, хто поскаржився у поліцію. Він розповів, що вкласти гроші у цю компанію його "підбив" знайомий. Кожного разу приятель розповідав про великі відсотки та легкий дохід. Врешті Нерсес погодився і придбав сертифікатів В2В Jewelry на 10 тисяч гривень. А його друг отримав з цього відсоток.

"Я інвестував $454, заробив $362 з січня. З січня місяця я не можу їх зняти", – скаржиться Нерсес.

По гроші чоловік приходив у магазин компанії, телефонував на гарячу лінію. Та окрім обіцянок, що виплати мають от-от початися, нічого не отримав. А в особистому кабінеті з'явилася функція депозиту – туди, пояснює вкладник, усі бонусні кошти переводить сама компанія. Та забрати їх звідти Нерс не може.

"Якійсь кількості людей виплачують, хто далі знайомих підтягує. Я вже з цим знайомим посварився", – каже чоловік.

Він хоче повернути кошти, вкладені у В2В, вже не розраховує, як і не вірить у притягнення до відповідальності тих, кого вважає шахраями.

Тим часом, як повідомив сайт, деякі магазини В2В Jewelry продовжують працювати. На прилавках у них вже набагато менше ювелірних прикрас, ніж до падіння піраміди, однак продавці продовжують запевняти, що "інвестори" зможуть отримати свої гроші назад.

Як писав OBOZREVATEL:

  • B2B продає клієнтам сертифікати на звичайних картонках, обіцяючи величезний заробіток, у той час як реальний заробіток мають тільки організатори.

  • Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, що проєкт B2B Jewelry є "фінансовою пірамідою", з якої гроші вивозяться в мішках з-під сміття.

  • У кінці березня інвестори схеми B2B Jewelry перестали отримувати виплати нібито через спалах коронавірусу й оголошений в Україні карантин.

  • 27 серпня СБУ повідомила, що заблокувала фінансову піраміду. Організатори B2B, попередньо, привласнили понад $250 млн від 600 тисяч вкладників і придбали острів на Дніпрі, а також елітну нерухомість.

  • Компанія B2B Jewelry, діяльність якої як фінансової піраміди була заблокована Службою безпеки України в кінці серпня, продовжує роботу в звичному режимі. Таку заяву зробив керівник проєкту Микола Гонта.

  • 1 вересня 1 організатору фінансової піраміди B2B Jewelry та його співучасникам повідомлено про підозру за статтями про шахрайство з фінансовими ресурсами, та відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом.

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Економіка Ринки та компанії

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