Мафія грабує українські родини, легалізуючи гральний бізнес, – Тимошенко

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законом про гральний бізнес, влада, по суті, легалізує грабунок українців мафією: заради корупційних схем свідомо знищують навіть культурну і духовну основу розвитку нашого народу.

Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді. Тимошенко наголосила, що влада хоче збагатитися на людській біді, на епідемії справжньої хвороби – лудоманії.

"Наші експерти прорахували наслідки ухвалення цього закону, і я зараз хочу повідомити, що для того, щоб отримати в бюджет ті чотири мільярди гривень, про які говорить президент, треба, щоб українці програли 82 мільярди гривень", – зазначила лідерка “Батьківщини”.

При цьому в законі, як зауважила Тимошенко, по суті ще й передбачається звільнення грального бізнесу від податків.

"Українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, підприємствах, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини. А мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб", – обурилася лідерка партії.

Тимошенко переконана, що гральним законом влада, нехтуючи інтересами людей, хоче забезпечити мільярдними потоками грошей не тільки внутрішню мафію, а й світову.

"Вони також залучають мафію з усього світу, бо дають можливість іноземним корпораціям брати участь в організації доїння наших родин в системі грального бізнесу. Це аморальне явище, яке робиться президентом України на замовлення кримінальних кіл, які перетворювали так звані гральні зали на осередки наркоторгівлі й проституції. Йдеться, по суті, про духовне нищення України", – застерегла політикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.