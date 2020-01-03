Людству загрожує голод: запропоновано заміну м'ясу

Кількість людей у світі збільшується швидше, ніж промисловість може наростити виробництво м'ясних продуктів. Через це людству загрожує голод.

Альтернативою м'ясу може стати штучне м'ясо, створене з рослинних замінників. Соя, ГМО і горох – основні інгредієнти їжі найближчого майбутнього. Про це йдеться в матеріалі "Ленты.ру".

Видання повідомляє, що в світі існує кілька компаній, що розробляють продукти, які в перспективі можуть замінити натуральне м'ясо. Найвідоміші серед них – американські Impossible Foods і Beyond Meat. Перші роблять котлети з горохового протеїну, другі отримують основні інгредієнти з пшениці і картоплі, щедро присмачуючи все це "соусом" із генно-модифікованої сої, яка і відповідає за смак. "М'ясний" колір продуктам надає звичайний буряк.

Бургер з котлетою зі штучного м'яса lenta.ru

При цьому замінники натурального м'яса, що здаються на перший погляд "здоровими", можуть шкодити здоров'ю, якщо ними зловживати.

"Поки рослинні аналоги м'яса повільно, але впевнено завойовують ринок, у них з'являється все більше супротивників. На думку дієтологів, кількість натрію і насичених жирів у бургері на рослинній основі приблизно така ж, як у традиційному бургері. Так званий "ореол здоров'я", який оточує рослинну продукцію, ризикує привести до того, що споживачі будуть їсти занадто багато таких бургерів. На думку фахівців, зловживати м'ясними альтернативами не варто: замінити необхідні для збалансованого харчування елементи вони не зможуть", – ідеться в публікації.

Також штучне м'ясо готується з продуктів, які можуть викликати алергію: яєць, арахісу, сої, риби, пшениці, молюсків і ракоподібних.

До речі, проти штучних замінників м'яса виступають фермери. Вони побоюються, що воно складе їм конкуренцію. "У Франції заборонили використовувати слово "м'ясо" на етикетках вегетаріанських продуктів, те ж стосується і молока. Подібна практика введена в штаті Міссурі (США): там також не можна використовувати м'ясну термінологію для лабораторних аналогів. Це зроблено зокрема для того, щоб захистити продавців натурального м'яса від конкуренції з виробниками рослинних аналогів", – наводять приклад автори матеріалу.

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