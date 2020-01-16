Люди Трампа намагалися використовувати Фірташа для боротьби з конкурентами – ЗМІ

Соратник адвоката президента США, Лев Парнас зізнався, що домовлявся з українським олігархом Дмитром Фірташем щодо отримання інформації про конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена.

Натомість Фірташу гарантували закрити справу, за якою його повинні екстрадувати до США. Про це з посиланням на інтерв'ю Парнаса телеканалу MSNBC повідомила "Українська правда".

"Ми намагалися налагодити зв'язки (в Україні, – Ред.). Я отримав певні документи від Джона Соломона (журналіста американського видання The Hill, – Ред.). Щоб здобути якісь відомості від Фірташа, ми мусили пообіцяти йому дещо. Фірташа цікавило його переслідування, його екстрадиція. Так це почалося", – сказав Парнас.

Лев Парнас pravda.com

Парнас підтвердив, що отримав за це майже $1 млн. З цих коштів платили і юристам DiGenova&Toensing, які взялися за справу Фірташа. За його словами, про те, що Фірташ може надати інформацію у справі Burisma (українська газовидобувна компанія, в скандал із якою потрапив син Байдена, – Ред), говорив Джон Соломон.

Також він підтвердив, що справи Фірташа й компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського пов'язані, оскільки мета була, щоб Україна оголосила розслідування щодо Байдена.

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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