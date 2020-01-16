Люди Трампа намагалися використовувати Фірташа для боротьби з конкурентами – ЗМІ

Соратник адвоката президента США, Лев Парнас зізнався, що домовлявся з українським олігархом Дмитром Фірташем щодо отримання інформації про конкурента Дональда Трампа – Джо Байдена.
Натомість Фірташу гарантували закрити справу, за якою його повинні екстрадувати до США. Про це з посиланням на інтерв'ю Парнаса телеканалу MSNBC повідомила "Українська правда".
"Ми намагалися налагодити зв'язки (в Україні, – Ред.). Я отримав певні документи від Джона Соломона (журналіста американського видання The Hill, – Ред.). Щоб здобути якісь відомості від Фірташа, ми мусили пообіцяти йому дещо. Фірташа цікавило його переслідування, його екстрадиція. Так це почалося", – сказав Парнас.
Лев Парнас
pravda.com
Парнас підтвердив, що отримав за це майже $1 млн. З цих коштів платили і юристам DiGenova&Toensing, які взялися за справу Фірташа. За його словами, про те, що Фірташ може надати інформацію у справі Burisma (українська газовидобувна компанія, в скандал із якою потрапив син Байдена, – Ред), говорив Джон Соломон.
Також він підтвердив, що справи Фірташа й компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів України Миколи Злочевського пов'язані, оскільки мета була, щоб Україна оголосила розслідування щодо Байдена.
Дмитро Фірташ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.
Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про ймовірні зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит до України через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
Лещенко заявив, що непричетний до втручання у вибори президента США. Розслідування, розпочате за цим фактом, нібито було ініційоване окремими представниками чинної української влади для того, щоб заручитися підтримкою Вашингтона й нового президента України.
Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Лещенка викличуть на допит у ГПУ.
На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про наявність доказів, які доводять безпосередню причетність колишнього віце-президента країни Джо Байдена до корупції в Україні.
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