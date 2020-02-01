Ляпас Путіну: США готові забезпечити Білорусь нафтою на 100%

США готові забезпечити Білорусь нафтою в необхідних обсягах і за адекватними цінами.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про це після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

"Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас на 100% за конкурентними цінами", – наводить слова американця БЕЛТА.

Лукашенко і Помпео БЕЛТА

Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке "найближчим часом має ще більш розширитися".

"Ми повинні пам'ятати про історію: США були однією з перших країн, які визнали незалежність Білорусі в 1991 році. Ми дотримуємося цієї ж позиції і сподіваємося на більш глибокі відносини", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

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