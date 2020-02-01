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1 лютого • оновлено в 13:57
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Ляпас Путіну: США готові забезпечити Білорусь нафтою на 100%

5.5т
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США готові забезпечити Білорусь нафтою в необхідних обсягах і за адекватними цінами.

Держсекретар США Майк Помпео заявив про це після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

"Наші виробники енергоресурсів готові забезпечити вас на 100% за конкурентними цінами", – наводить слова американця БЕЛТА.

Лукашенко і Помпео

Лукашенко і Помпео

БЕЛТА

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Помпео також відзначив успішне співробітництво між країнами в сфері безпеки, яке "найближчим часом має ще більш розширитися".

"Ми повинні пам'ятати про історію: США були однією з перших країн, які визнали незалежність Білорусі в 1991 році. Ми дотримуємося цієї ж позиції і сподіваємося на більш глибокі відносини", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Кирило Лютий
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Крым Андрей
Крым Андрей
Лайфхак, как из кровавого тирана превратиться в светоча демократии: просто подлизнуть США. И всё.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Хуже вoйны aнглосаксами, только дружба с ними. Бисмарк
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Если вам лижут анус не обольщайтесь возможно вас к чему то готовят
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