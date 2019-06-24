Lviv IT Jazz 2019: старт будівництва IT Park та презентація Клубу інвесторів

28 червня Львів традиційно стане епіцентром легендарної джазової музики, а також місцем де зберуться політики, найвідоміші представники української ІТ-індустрії, інвестори та міжнародні експерти. На щорічній бізнес-конференції Lviv IT Jazz, в неформальній атмосфері джазового Львова обговорюватимуть важливі економічні теми та стартуватимуть глобальні проекти. Цього року на події розкажуть все про старт будівництва бізнес-парку Innovation District IT Park у Львові та презентують унікальний для України клуб інвесторів Lviv Tech Angels.

Новий вигляд IT Park та майбутні резиденти

Минулого року під час конференції, Львівський ІТ Кластер спільно з інвесторами офіційно заклали капсулу масштабного технологічного парку Львова - Innovation District IT Park, а цього року на Lviv IT Jazz відбудеться офіційне підписання договорів з майбутніми резидентами - найбільшими IT-компаніями Львова, серед яких SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial, GlobalLogic. Договори офіційно підпишуть керівники компаній із одним з інвесторів та забудовником проекту, інвестиційно-девелоперською компанією Galeria Center.

Підписання договорів оренди є 100% гарантією того, що будівництво IT Park розпочнеться вже цієї осені і до кінця 2021 року буде готовою перша черга. До неї увійдуть шість 8-поверхових офісних будівель, 18-поверховий бізнес-центр та окремий комплекс комп'ютерних лабораторій на 2000 кв.м, мультифункціональний центр із фудкортом, спорткомплексом, зоною для розваг та шопінгу. На конференції також покажуть оновлену версію цілого комплексу Innovation District IT Park, архітектура якого стала ще сучаснішою та більш вишуканою.

Нагадаємо, минулого року проект залучив 180 млн доларів міжнародних інвестицій. Серед інвесторів Innovation District IT Park - Galerija Centre, Brookfield & Partners та Horizon Capital.

Перший у Львові клуб інвесторів

На учасників конференції чекає ще одна важлива подія, яка точно вплине на життя Львова - презентація нового проекту Львівського ІТ Кластеру - Lviv Tech Angels. Це - перший у регіоні інвестиційний фонд підтримки стартапів, метою якого є дати поштовх розвитку технологічних бізнесів у Львові та Україні, створити сприятливі умови для росту продуктових компаній та збудувати потужну стартап-культуру в країні.

Lviv Tech Angels - це ще одна можливість для Львова стати стартап-центром, впізнаваним на всеукраїнському та глобальному рівні, привабливим для талановитих підприємців та успішних бізнес-ідей. До клубу інвесторів увійдуть керівники львівських ІТ-компаній, які відбиратимуть кращі українські стартапи для інвестування, менторства, консультацій.

Ініціаторами проекту є Михайло Пузраков, Co-Founder та СОО в компанії Intellias, Володимир Чирва, співзасновник Sigma Software та Андрій Павлів, CEO в N-iX.

Окрім цього, учасників проекту на Lviv IT Jazz чекають актуальні панельні дискусії за участю Павла Шеремети, засновника проекту Proryv.in.ua та члена Наглядової Ради Raiffeisen Bank Aval; Данила Білака, Голови UkraineInvest, радника Прем’єр-міністра України з питань інвестицій; Марини Петров, заступника голови ЄБРР в Україні; Андрія Носка, Керуючого директора в Dragon Capital та ін.

З програмою конференції можна ознайомитись тут .

Запрошуємо журналістів та представників медіа на офіційну презентацію оновленого Innovation District IT Park та підписання договорів з ІТ-компаніями о 12:00, а також на презентацію клубу інвесторів Lviv Tech Angels о 13:00 у Lem Station (вул.Д.Вітовського, 57).

Акредитація - за посиланням

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