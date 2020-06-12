Лукашенко закликав не випрошувати у Росії газ і нафту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав використовувати в країні місцеві види палива, щоб не доводилося "випрошувати природний газ і нафту" у Росії.

В якості альтернативи він запропонував використовувати торф, тріску, тирсу і пелети з них, повідомило агенство БелТА.

"А то ми їздимо і випрошуємо природний газ і нафту. Ось це треба використовувати, і у Вітебській області це навчилися робити. Цей досвід треба поширювати на всю країну, тому що гине деревини у нас сьогодні більш ніж достатньо", – сказав Лукашенко.

Раніше глава держави неодноразово обурювався, що Росія постійно говорить, що вона і Білорусь – братські країни, але коли справа доходить до продажу палива, Білорусі щоразу доводиться випрошувати знижку.

Лукашенко запропонував використовувати більше торфу і тирси

Він похвалив виробників пеллет, які за останні роки налагодили виробництво альтернативного палива в Білорусі. І сказав, що їхня мета – вийти на іноземні ринки, але так, щоб через конкуренцію не обвалити на нього ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко першочерговим завданням на посаді назвав позбавлення економіки від вуглеводневої залежності.

19 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах придбання газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Раніше Лукашенко обурився через ціну на газ, за якою Росія продає його ЄС.

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