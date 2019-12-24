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24 грудня • оновлено в 17:56
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Через Чорнобиль: Лукашенко поставив Путіну жорстку умову щодо газу

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає у Росії знижку на газ, пояснивши це тим, що його країна постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС.

За його словами, РФ повинна надати знижку на газ, так як сама оголосила себе наступницею СРСР і несе відповідальність за аварію на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє НТВ.

Лукашенко вимагає знижку на газ

Лукашенко вимагає знижку на газ

Він заявив, що Білорусь купує у Росії товарів "на $9 млрд більше, ніж продає", проте у відповідь отримує "закручування гайок" і зростання цін, зокрема на енергоносії.

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"Я сказав вашій делегації в Пітері: ви правонаступники Радянського Союзу? Ви всюди це підкреслюєте. Чорнобильську станцію хто будував? Не Білорусь. Хто її експлуатував? Не Білорусь. Хто її підірвав? Не Білорусь. А 80% горя впало на нас, лише трохи на Брянську область, трохи на Україну. Радянський Союз розвалився, хто допомагати буде? І ви сьогодні за $10 за газ торгуєтесь?", – сказав Лукашенко.

За його словами, подолати наслідки чорнобильської катастрофи все ще не вдалося – люди, які живуть на південному сході країни, "досіі не можуть дрова в грубці спалювати, бо це "брудні" дрова".

Президент Білорусі також поскаржився, що Росія відмовляється переходити в торгівлі на рублеві розрахунки замість доларових, і пообіцяв почати шукати альтернативу російським постачанням нафти і газу, якщо не вийде домовитися з Москвою про ціни.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Ціна на газ Чорнобильська зона
Місце
Білорусь
Теги
Чорнобильська АЕС газ
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы, вы зачем бацьку майдавошками заразили?
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Пусть он еще вспомнит про погибших в ВОВ, что уж там....
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Бойко Владимир
Бойко Владимир
Хитрозделанный, всеравно не уседит на двух стульях одновременно, будущий губернатор беларусской губернии.
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