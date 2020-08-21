Лукашенко пригрозив білорусам українськими шахтарями: йому відповіли

Кирило Лютий Ринки та компанії 01:38, 22.08.2020

Українські шахтарі не збираються їхати в Білорусь на заробітки.

Вони не мають наміру бути заміною своїм білоруським колегам, які влаштували страйк проти чинної влади. Про це в Facebook заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат "Дзержинський" дозволив собі погрожувати страйкувальникам тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть безробітні шахтарі з України.

Шахтарі – одна з найбільш солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати в Білорусь, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!" – запевнив Волинець.

Він висловив підтримку білоруським шахтарям і закликав Лукашенка не згадувати українських гірників в своїх політичних висловлюваннях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Білорусі на тлі протестів через результати виборів президента розпочався загальнонаціональний страйк. Вранці 11 серпня люди стали масово залишати роботу, виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.

18 серпня о Білорусі до страйку приєдналися співробітники підприємства "Білоруськалій", яке є найважливішим підприємством для країни і в 2019 році забезпечило 5,6% бюджету країни.

Нагадаємо, що в легітимності переобрання Лукашенка на шостий термін сумніваються і громадськість, і спостерігачі.

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Економіка Ринки та компанії

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