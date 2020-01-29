Лобіює інтереси Росії? Проти голови НКРЕКП почали кримінальне розслідування. Документ

Головне слідче управління Нацполіціі розпочало досудове розслідування щодо голови НКРЕКП Валерія Тарасюка. Його фактично підозрюють у "грі" на користь Росії.

Кримінальне провадження ведеться за статтею "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". Інформацію про нього було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 28 січня 2020 року. Про це йдеться у витязі з реєстру, який є в розпорядженні OBOZREVATEL.

Тарасюк на засіданні НКРЕКП відмовився розглядати питання про припинення імпорту електроенергії з Росії, порушивши процедуру.

У документі сказано, що відомості до ЄРДР внесено за заявою голови правління громадської організації "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо право!" Віталія Купрія про вчинення кримінального правопорушення.

"Відповідно до даної заяви, 24 січня 2020 року голова НКРЕКП Тарасюк В.В. провів засідання НКРЕКП, на якому не було розглянуто питання зупинки імпорту електроенергії з Російської Федерації. Водночас Тарасюком В.В. та іншими посадовими особами НКРЕКП проігноровано лист Міністра енергетики і захисту довкілля Оржеля О.А. з цього питання, у зв'язку з чим ними вчинено службову недбалість", – стверджується в документі.

Витяг із ЄРДР

Там зазначається, що досудове розслідування триває.

НКРЕКП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 11 листопада 2019 року, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову НКРЕКУ Дмитра Вовка.

25 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції. Він охоплює заборону на продаж і постачання електроенергії, що імпортується з Російської Федерації.

Після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

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