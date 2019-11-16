Лісники зрубали дерева на 100 млн грн: розкрито масштабну схему під Харковом

У Харківській області прокуратура повідомила про підозру 8 лісникам, які незаконно вирубали 18 тисяч дерев на загальну суму в 98 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Так, ГБР встановило: лісники незаконно вирубали дерева на тій території, за якою повинні були стежити. 14 листопада 2019-го правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних.

Лісники знищували ліс ГПУ

Зараз їх підозрюють у злочинах, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті - від семи до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання при спробі дати хабар в 100 тис. дол. детективу НАБУ начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сиси. У Бюро інформацію підтвердили.

28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини. Перед цим лісник посварився з президентом Володимиром Зеленським.

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