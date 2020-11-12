Ціни на пульсоксиметри накрутили в 10 разів: як наживаються на здоров'ї українців і чи варто купувати "COVID-прилад"

В Україні в лікарнях катастрофічно не вистачає медичного кисню. Його нестача в крові – один із наслідків коронавірусу, через що страждають легені. Вимірювати рівень насичення киснем крові можна і вдома – за допомогою спеціального приладу пульсоксиметра.

Усього за кілька місяців ціна на нього злетіла в рази. Продавці купують їх за ціною близько 100 грн у Китаї, а після перепродують уже за 800-1400 грн.

Про те, як змінилися ціни, як користуватися пульсоксиметром і чи варто його купувати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ціни злетіли в рази

В Україні пандемія коронавірусу передусім озолотила виробників масок, потім – лабораторії, які тестують на коронавірус, а тепер, коли кількість хворих щодня збільшується більш ніж на 10 тисяч, прийшов час продавців медичного обладнання.

"Потрібно контролювати стан легенів – вам допоможе пульсоксиметр", – йдеться в оголошенні одного з онлайн-магазинів. Це прилади для вимірювання рівня кисню в крові. Якщо він опускається, потрібна медична допомога, киснева маска. За цим показником також можна визначити, хто потребує госпіталізації, а хто може лікуватися вдома.

В українських магазинах ціни на ці прилади – від 500 до 1 495 грн. А що найцікавіше, ще кілька місяців тому їх можна було купити всього за 200 грн! Тобто ціна злетіла у 2-6 разів.

Пульсоксиметри medtrade.com.ua

Найчастіше це прилади китайського виробництва. Їх, до речі, використовують лікарі. До того ж у китайських магазинах такі ж пульсоксиметри можна купити за 3-8 доларів. Такий прилад можна купити за 100 грн, а продати – за 1000! На рівному місці онлайн-магазини отримують величезну маржу.

Пульсоксиметри aliexpress.ru

Можна було б припустити, що різниця у виробнику або в якості, однак компанія і країна-виробник у всіх випадках одна й та сама. Наприклад, на прилад MD300C19 ціна в українських магазинах варіюється від 259 до 1300 грн! І це з урахуванням, що левова частка онлайн-магазинів не платять повні податки, не мають прямих договорів із компаніями-постачальниками. Вони всього лише купують у Китаї за дешево, а в Україні продають цей же товар за дорого.

Ніхто не обмежує ціни і не контролює якість. Але водночас, якщо купувати, наприклад, на Аliexpress, то заощадити можна близько 1200 грн. Там доведеться заплатити менш ніж 100 грн, а тут – понад 1400. "Чесно, я купував і там, і тут – ніякої різниці не відчула", – каже лікарка-інфекціоністка Інна Андрусовіч.

Чи варто взагалі купувати пульсоксиметри?

У підготовлених Міністерством охорони здоров'я рекомендаціях такої інформації немає. OBOZREVATEL звернувся в Консультаційний центр по боротьбі з Covid-19. Там пояснили: сатурацію (насиченість крові киснем) може виміряти бригада екстреної допомоги. Правда, її ще доведеться дочекатися.

"Я не можу вам дати конкретну рекомендацію, це імовірніше ваш особистий вибір, купувати чи ні. Але сказати, що така необхідність є, не можна. За необхідності до вас можуть приїхати медики, виміряти сатурацію", – розповідають у МОЗ.

А ось лікарі дотримуються іншої думки. Один із провідних лікарів-інфекціоністів Харківської області Інна Андрусович каже: буває, що в пацієнтів утруднене дихання, він задихається, але не через низьку сатурацію, а через психосоматику.

"Я б все-таки рекомендувала, щоб у тих, хто перебуває вдома і в кого діагностували Covid-19, був пульсоксиметр. Потрібно правильно проводити вимірювання: на трьох пальцях лівої руки, на трьох пальцях правої руки, і тоді вже використовувати середньоарифметичне значення", – розповіла OBOZREVATEL Андрусович.

У здорової людини рівень насичення киснем кров'ю повинен бути в межах 98-100%. До 93% вже потрібна киснева маска. Хоча насправді через брак кисню за фактом кисневі маски дають у разі насичення киснем крові на рівні 85%.

Заслужена лікарка України Ольга Богомолець також впевнена: у хворого вдома повинні бути дві речі: градусник і пульсоксиметр. Навіть у разі відносно високої температури, впевнена лікарка, але з достатньою насиченістю крові киснем, можна проходити лікування вдома. "Якщо сатурація нормальна, навіть у разі високої температури, якщо навіть людина погано почувається, тоді можна бути вдома і далі перевіряти показники в динаміці", – сказала лікарка.