Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії

Лідери країн Євросоюзу домовилися про продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців – до січня 2021 року.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Лідери ЄС домовилися сьогодні на відеоконференції EUCO про продовження економічних санкцій щодо Росії ще на шість місяців. Це буде оформлено упродовж найближчих тижнів", – написав Йозвяк.

Країни ЄС продовжили санкції проти Росії (Twitter Рікарда Йозвяка)

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила, чому не можна знімати обмеження, повідомив ТАСС.

"Перебіг реалізації Мінських угод не дає змоги скасувати санкції проти Росії", – сказала Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада Євросоюзу в четвер, 18 червня, продовжив до червня 2021 року санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

У Росії назвали "аморальною" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти з неї санкції під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Цю вимогу Кремля було заблоковано на рівні ООН.

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон у мемуарах заявив, що Трамп приватно скаржився на санкції проти Росії, хоча публічно їх підтримував.