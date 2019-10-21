Лідер у своїй сфері: під Одесою згоріло велике підприємство

В Одеській області в селі Степанівка згоріло підприємство по переробці часнику.

Як повідомляє Одеське управління ДСНС, сигнал про спалах в пожежну частину надійшов о 6:57 і до 11:05 вона була ліквідована. Площа пожежі склала 1000 кв.м., загиблих і постраждалих немає.

"По прибуттю до місця виклику першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено загоряння в одноповерховому металевому приміщенні складу підприємства по переробці часнику ТОВ "Агропатріот", – йдеться в повідомленні.

Про пожежу в Facebook також повідомила директор підприємства Наталія Сударкіна.

"Сміливо можу сказати, що сьогодні ми лідери цієї галузі в Україні, ми експортуємо нашу продукцію в США, Канаду і Європу, взяли замовлення на Японію – найвимогливіші ринки в світі", – написала вона.

Сударкіна додала, що за 10 років введення бізнесу їй доводилося боротися з "системою", державними "помічниками", відбиватися від рейдерських атак, обшуків та арештів техніки.

"Реквієм за мрією ... Сьогодні все закінчилося. Агро-Патріот помер. Причини поки не відомі, ведуться слідства", – підсумувала вона.

Підприємство по переробці часнику Facebook \ Наталя Сударкіна

Пожежа на підприємстві ДСНС

Пожежа на підприємстві ДСНС

Пожежа на підприємстві Facebook \ Наталя Сударкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумах на заводі "Гуала Кложерс Україна" стався вибух виробничого обладнання, після чого розгорілася пожежа.

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