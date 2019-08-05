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Курс біткоїна может побити нещодавній рекорд: на скільки він зріс

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Курс біткоїна за минулі вихідні різко злетів вгору і в понеділок, 5 серпня, перевищив $11770. А лише за останню добу цифрова валюта подорожчала більш ніж на 10%.

За даними інформаційного агрегатора CoinMarketCap, криптовалюта стала дорожчати в суботу, 3 серпня. Стартувавши з $10400, вона до вечора неділі доросла до $10900. А вночі в понеділок, 5 серпня круто пішла вгору, досягнувши $11700.

Таким чином, за вихідні біткоїн подорожчав на $1300.. Його загальна капіталізація перевищила $209,8 млрд. Якщо він продовжить дорожчати такими ж темпами, то поб'є недавній рекорд в $13000.

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Динаміка курсу біткоіни за тиждень

Динаміка курсу біткоіни за тиждень

coinmarketcap.com

Активно дорожчають і інші основні цифрові валюти. Так, Ethereum за останні 24 години подорожчав на 6,22%, а Litecoin – на 7,54%.

Дорожчають всі основні криптовалюта.

Дорожчають всі основні криптовалюта.

coinmarketcap.com

Як заявили в коментарі OBOZREVATEL аналітики ForexClub, найбільш ліквідні криптовалюти продовжують зростати в ціні в рамках сформованого на ринку висхідного тренду.

"За прогнозами аналітиків, в найближчій перспективі біткоїн може подорожчати до $11800, Ethereum – до $235, XRP – до $0,33, Litecoin – до $97", – додають в ForexClub.

біткоіни

біткоіни

Bits.media

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн курс валют
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