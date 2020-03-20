Лещенко отримав сотні тисяч гривень від "Укрзалізниці": опублікована декларація

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Серій Лещенко за березень 2020 року одержав 332 тисячі гривень зарплати.

Варто зазначити, що це стільки ж, як і в минулому місяці. Відповідну інформацію про поповнення своїх доходів він вніс в електронну декларацію.

Згідно з оприлюдненими даними, 6 березня 2020 року екснардеп отримав 332 063 гривні "гонорару та інших виплат за цивільно-правовими договорами" від роботодавця – АТ "Укрзалізниця".

Серій Лещенко

Характерно, що якщо так піде і далі, то всього за декілька місяців заробіток Лещенка може становити мільйон гривень. Тоді як під кінець року він зможе "похвалитися" загальним доходом у розмірі 4 мільйони гривень.

Декларація Лещенка Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В кінці грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Наглядова рада "Укрзалізниці" створила всередині компанії антикорупційний комітет. Його повинен був очолити колишній нардеп Сергій Лещенко.

Стало відомо, що член наглядової ради "Укрзалізниці" Серей Лещенко в середині січня 2020 року отримав виплату в розмірі 136 тис. гривень.

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