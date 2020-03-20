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20 березня • оновлено в 21:25
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Лещенко отримав сотні тисяч гривень від "Укрзалізниці": опублікована декларація

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Член наглядової ради "Укрзалізниці" Серій Лещенко за березень 2020 року одержав 332 тисячі гривень зарплати.

Варто зазначити, що це стільки ж, як і в минулому місяці. Відповідну інформацію про поповнення своїх доходів він вніс в електронну декларацію.

Згідно з оприлюдненими даними, 6 березня 2020 року екснардеп отримав 332 063 гривні "гонорару та інших виплат за цивільно-правовими договорами" від роботодавця – АТ "Укрзалізниця".

Серій Лещенко

Серій Лещенко

Характерно, що якщо так піде і далі, то всього за декілька місяців заробіток Лещенка може становити мільйон гривень. Тоді як під кінець року він зможе "похвалитися" загальним доходом у розмірі 4 мільйони гривень.

Декларація Лещенка

Декларація Лещенка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В кінці грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

  • Наглядова рада "Укрзалізниці" створила всередині компанії антикорупційний комітет. Його повинен був очолити колишній нардеп Сергій Лещенко.

  • Стало відомо, що член наглядової ради "Укрзалізниці" Серей Лещенко в середині січня 2020 року отримав виплату в розмірі 136 тис. гривень.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Негайно закрити ці "лавочки" під назвою "Наглядові ради". Пі*дю*ину хтось чекає? Господи, прости.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это просто издевательство. Им на население глубоко наплевать. А этот профессиональный антикоррупционер хорошо пристроился, только в УЗ меньше воровать не стали.
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Економіка Ринки та компанії

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