Легалізація азартних ігор: скільки заробляють на казино у світі і що з цим не так в Україні

Після довгих розмов в Україні нарешті легалізували гральний бізнес. За словами законодавців, підпільна робота казино завдає збитків бюджету в розмірі 10 мільярдів гривень на рік. Тепер ці гроші мають піти на розвиток спорту, культури та медицини.

Але наразі у законі є один мінус, який дозволить в перші кілька років платити організаторам азартних ігор менше податків, або ж не платити зовсім. OBOZREVATEL вирішив розібратися, чому так трапилося, і скільки грошей заробляють світові країни від діяльності казино.

Відсутність фінансового контролю

Для контролю за діяльністю казино парламентарі вирішили створити окремий державний орган – Комісію з регулювання ринку азартних ігор, яка складатиметься з голови та шести членів комісії.

Однією з головних функцій уповноваженого органу буде онлайн-моніторинг фінансових операцій на ринку. Організатори азартних ігор мають передавати дані про ставки і виграші через новостворену систему онлайн-моніторингу в режимі реального часу.

Але повноцінно ця система запрацює тільки через 2,5 роки, а до цього бізнес отримує всі можливості приховувати реальний рівень доходу, а відповідно платити менше податків.

Гральний бізнес в Україні може уникнути сплати податків у перші роки

А за словами народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, поки система моніторингу не буде введена, ймовірно, що і податку на валовий дохід грального закладу в цей час не буде. Наразі фінансовий комітет працює над законопроєктом, який врегулює правила оподаткування грального бізнесу.

Щоб зменшити втрати бюджету, депутати вирішили до запуску моніторингу збільшити ціни на отримання ліцензії втричі.

Який дохід від азартних ігор в інших країнах

Поки в Україні тільки вирішується питання про оподаткування грального бізнесу, розглянемо, які податкові ставки на роботу казино діють у різних країнах світу.

Говорячи про азартні ігри, найперше згадується місце, де зосереджено найбільше гральних будинків у світі – Лас-Вегас. Річний дохід від діяльності найбільших ігрових закладів у штаті сягає 14 млрд доларів, з них 6,75% йде на сплату податків. До речі, в Лас-Вегасі існує оподаткування і виграшних коштів у розмірі до 35% залежно від суми.

За рік казино Лас-Вегасу отримують до 14 млрд доларів

Ще одна гральна Мекка розташована в китайському місті Макао – єдине місце в країні, де дозволені азартні ігри. Цей сектор платить 35% від свого прибутку як податок. Доходи від гральної індустрії становлять 37,6 мільярда доларів. Казино приносять близько 80% всіх доходів місцевого бюджету або 12,3 мільярда доларів щороку.

Казино китайського міста Макао приносять близько 80% всіх доходів місцевого бюджету

Місто-держава Монако також славиться казино, які щорічно заробляють близько 210 мільйонів євро. До речі, влада заборонила грати місцевим жителям, робити ставки в ігрових будинках князівства можуть лише іноземці. Монако – територія з низьким оподаткуванням, тому там платять тільки податок на додану вартість.

Пограти можна і на острові Мальта, який привертає ігроманів низькою податковою ставкою – всього 1% від загального обороту грального закладу за умови, що ця сума не перевищує 548 тисяч доларів.

В інших країнах Європи податки на дохід від роботи казино можуть досягати 80% – така ставка діє в Німеччині, Франції, Люксембурзі та в Австрії.

У різних країнах податок на дохід від роботи казино коливається від 0 до 80%

Наприклад, французький ігровий бізнес приносить понад 2 млрд євро прибутку на рік,

У Данії казино повинні платити від 45% до 75% від загального доходу від гри, але при цьому у них не передбачені інші додаткові платежі. А в сусідній Польщі ставка не перевищує 50%, що дозволяє країні заробляти десятки мільйонів євро на рік.

Найменший податок платять у таких країнах, як Бельгія, Чехія, Фінляндія та Сінгапур – від 2,5 до 15%.

Податок на виграш

Ще одна проблема, з якою зіткнулися українські законодавці – варто залишати податок на виграні гроші в казино. Зараз будь-яка виплата гравцеві оподатковується за ставкою ПДФО 18% плюс військовий збір 1,5%. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький пропонує або скасувати оподаткування виграшу, або встановити його з певної суми.

У світі ж різні країни вводять цей податок по-різному. Як згадувалося, в тому самому Лас-Вегасі щасливчику доведеться віддати 35% від виграної суми, в Аргентині або Мексиці трохи менше – 31%. У Польщі це буде 10% від виграшу. Але в багатьох європейських країнах такого податку немає.