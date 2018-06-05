Квитки на потяги в Україні будуть дорожчати: у Омеляна повідомили подробиці

В Україні пасажирські ж / д перевезення збиткові і до тих пір, поки сферу не реформують, ціни будуть поетапно рости. Індексувати вартість планують щорічно.

Про це в ефірі ObozTV розповів заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. З кінця травня квитки подорожчали на 12%, а в червні і ще на 6%, другий етап очікується вже в жовтні. Всього за цей рік подорожчання складе 25%. Головна причина - перевезення за діючими цінами збиткові.

"Укрзалізниця" змушена компенсувати збитки в пасажирських перевезенях за рахунок бізнесу, підвищуючи ціни на вантажні перевезення. Окупають себе, розповів Довгань, тільки "Інтерсіті", всі інші напрямки доводиться субсидувати. "Це велика системна проблема. Тарифи збиткові, вони абсолютно не відповідають ринку. Єдине, що прибуткова -" Інтерсіті ". Вся пасажирка збиткова", - пояснює чиновник.

В результаті у "Укрзалізниці" немає коштів на покупку нових пасажирських складів, і українці їздять на морально і технічно застарілих потягах. Для прикладу, якщо близько 180-200 млн грн інвестувати в одеський напрямок, то українці з Києва зможуть добиратися до Одеси за 5,5 години замість діючих 7 годин.

"Без структурних реформ ми щороку будемо індексувати ціни. Потрібні реформи, нове законодавче регулювання, новий закон про залізничний транспорт, розділити на пасажирські, вантажні, інфраструктурні, інвестиції в електричні локомотиви", - пояснив заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в УЗ розповіли , коли мають намір підвищити тарифи на пасажирські перевезення в Україні.