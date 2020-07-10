Зеленський захотів долар по 30 грн: як подорожчає бензин
Якщо курс долара підскочить до 30 грн/$, то пальне на українських АЗС може подорожчати на 3 грн/л.
Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що український бізнес зазнав мільйонних збитків і багато підприємств закрилися через те, що реальний курс долара на ринку нижче 27 грн/$, тоді як бюджет розраховано за курсом 30 грн/$.
"Не знаю, хто там консультує Зеленського і хто там в курсі того, що відбувається в НБУ (він сказав, що всі підприємці це розуміють), але розгін курсу долара до 30 грн – це страшний сон для паливного ринку. До існуючого рівня це 3 грн, а значить зростання цін складе мінімум 2,5 грн/л або 10% з існуючими цінами", – написав Куюн.
Він додав, що подорожчання бензину також сприятиме зростання цін на нафту.
Станом на 10 липня, за даними на порталі "Всі АЗС", середня ціна літра палива в Київській області така:
А-98 – 26,35 грн;
А-95+ – 23,62 грн;
А-95 – 22,27 грн;
А-92 – 21,22 грн;
А-80 – 17,99 грн;
ДТ – 21,72 грн.
Постраждає будівництво доріг
Куюн зазначив, що від стрибка цін на імпорт може постраждати програма "Велике будівництво".
"Підрядники вже провели тендери і зафіксували ціни на сезон, зокрема на бітум. Його подорожчання на 10% через просідання курсу призведе або до зриву поставок, або до пропорційного перегляду цін і відповідно кошторисів. І це тільки бітум, а там же і купа техніки в лізинг-кредитах і так далі", – висловився експерт.
При цьому зросте і сума акцизів на нафтопродукти, які встановлені в євро. Тобто, виростуть і гривневі надходження до Дорожного фонду.
"Ефект, безумовно, буде комплексний, але зростання цін на паливо не пройде непомітно", – підсумував Куюн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара повинен бути близько 30 грн/$, а через дешевої валюти банкрутують підприємства-експортери. Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували і економісти, і колишні чиновники.