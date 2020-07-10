Зеленський захотів долар по 30 грн: як подорожчає бензин

Ціни на бензин можуть підвищитися на 3 грн/л. колаж Обозревателя

Якщо курс долара підскочить до 30 грн/$, то пальне на українських АЗС може подорожчати на 3 грн/л.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що український бізнес зазнав мільйонних збитків і багато підприємств закрилися через те, що реальний курс долара на ринку нижче 27 грн/$, тоді як бюджет розраховано за курсом 30 грн/$.

"Не знаю, хто там консультує Зеленського і хто там в курсі того, що відбувається в НБУ (він сказав, що всі підприємці це розуміють), але розгін курсу долара до 30 грн – це страшний сон для паливного ринку. До існуючого рівня це 3 грн, а значить зростання цін складе мінімум 2,5 грн/л або 10% з існуючими цінами", – написав Куюн.

Він додав, що подорожчання бензину також сприятиме зростання цін на нафту.

Станом на 10 липня, за даними на порталі "Всі АЗС", середня ціна літра палива в Київській області така:

А-98 – 26,35 грн;

А-95+ – 23,62 грн;

А-95 – 22,27 грн;

А-92 – 21,22 грн;

А-80 – 17,99 грн;

ДТ – 21,72 грн.

Ціни на бензин в Київській області vseazs.com

Постраждає будівництво доріг

Куюн зазначив, що від стрибка цін на імпорт може постраждати програма "Велике будівництво".

"Підрядники вже провели тендери і зафіксували ціни на сезон, зокрема на бітум. Його подорожчання на 10% через просідання курсу призведе або до зриву поставок, або до пропорційного перегляду цін і відповідно кошторисів. І це тільки бітум, а там же і купа техніки в лізинг-кредитах і так далі", – висловився експерт.

При цьому зросте і сума акцизів на нафтопродукти, які встановлені в євро. Тобто, виростуть і гривневі надходження до Дорожного фонду.

"Ефект, безумовно, буде комплексний, але зростання цін на паливо не пройде непомітно", – підсумував Куюн.

Як може подорожчати бензин Facebook Сергія Куюна

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що поважає незалежність Національного банку, але при цьому курс долара повинен бути близько 30 грн/$, а через дешевої валюти банкрутують підприємства-експортери. Ідею штучно обвалювати гривню вже розкритикували і економісти, і колишні чиновники.