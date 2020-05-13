Курятина і йогурти за валюту: яким був перший супермаркет у СРСР
Першим супермаркетом в СРСР був фінський магазин "Калинка-Стокманн" в Москві в кінці 80-х років. Він вражав людей звичайними зараз речами: свіжими фруктами, вибором алкоголю і побутової хімії.
У ньому за валюту купували продукти співробітники посольств, а товари, яких не було на полицях, замовляли з Фінляндії за каталогом. Найпопулярнішими були молоко, фруктові йогурти, сир і шинка – елементарні продукти, які "наддержава", що пишалася ядерною бомбою, так і не змогла дати своїм громадянам. Про це розповів блогер Денис Фраевич.
"Це були супермаркети площею 400 кв. метрів на Зацепскому валу, 2 і невеликий відділ одягу в ГУМі. Вітрини "Калинок" зустрічали написом "тільки за валюту" і щільно заштореними вікнами, за якими можна було побачити звичну оку сучасної людини картину: полиці, набиті свіжими овочами та фруктами, широкий асортимент продуктів харчування, алкоголю і різної побутової хімії. На касах брали кредитні карти, а продукти упаковували в пластикові пакети. Фактично це був нормальний супермаркет, яким зараз нікого не здивуєш. Тільки ось про кредитні карти в СРСР тоді ще ніхто не чув, асортимент радянських магазинів був трохи іншим, а поліетиленові пакети було прийнято не викидати, а прати для повторного використання", – написав блогер.
Він опублікував кадри із сюжету про супермаркет.
Все, чого не було в магазинах можна було замовити по каталогу. Найпопулярнішими товарами були молоко, йогурти, сир і шинка. Вони йшли практично в кожному замовленні з Фінляндії.
Співробітники збирають замовлення в магазині в Гельсінкі для відправки в СРСР.
М'ясний відділ в Гельсінкі. Співробітниця каже, що була кілька разів в Ленінграді і ніколи не бачила там нічого подібного.
Інша розповідає, що рік тому був величезний попит на питну воду, яку вони відвантажували в СРСР у великих кількостях.
Фінські йогурти вантажать в радянський вагон.
Фіни були першими, хто приніс в Росію сучасні технології торгівлі, асортимент, викладку, сервіс і стандарти. Для цього вони надсилали своїх фахівців, які повинні були навчити нових співробітників їхній технології роботи.
Оплатити покупку в "Калинці" можна було тільки за допомогою кредитної карти, готівкову валюту, а тим більше рублі, не приймали. Це було дієвим фільтром від радянських покупців. Взяти кредитку їм було просто ніде.
Вітрина, щоб не дратувати звичайних радянських громадян.
Усередині різноманіття.
Знаменитий фінський Фейрі, за яким потім будуть їздити на автобусах жителі Петербурга.
Овочі та екзотичні фрукти.
Молочні продукти і сири.
Кореспондент Павло Корчагін англійською з моторошним акцентом розмірковує про те, що б було, якби радянських громадян пустили в чудові фінські магазини в Москві, і через скільки хвилин там би все змели з прилавків. Потім бере в руки три радянських рубля і заспокоює західних глядачів, розповідаючи їм, що на троячку нічого купити не можна бо вона не валюта і іноземні фахівці можуть спати спокійно. Йогурти з шинкою чекатимуть їх на сніданок.
Фінансові результати першого року роботи були більш ніж позитивними. Уже до кінця року обіг значно перевищив 1 мільйон інвалютних рублів. Але вже на наступний рік у фінів почалися проблеми. Агенство Рейтер повідомило, що через проблеми на митниці магазини не можуть отримати свій товар. Виявилося, що статутні документи були оформлені неправильно, не відповідають зовнішньоторговельному законодавству, і СП не мало право торгувати. Магазини ніхто не закривав, але товару на полицях не було. У Росії наступала інша епоха, в якій робота компанії залежала вже не від правильності складання документів, а виключно від домовленостей і волі конкретних чиновників. Фіни були піонерами і тут. Вони змогли знайти спільну мову з владою і в 90-х роках володіли досить пристойною торговельною мережею, що складається з супермаркетів, магазинів одягу і магазинів автозапчастин. Через кілька років обмеження з продажу були зняті і в магазини хлинули звичайні москвичі. Фінансові показники досягли фантастичних величин. Річний обіг одного тільки супермаркету на Зацепському валу склав близько 15 мільйонів євро. І це в магазині площею 400 квадратних метрів з одним керуючим. На вулиці чергувала міліція, яка стримувала чергу біля входу.
Сьогодні компанія "Стокманн" володіє вісьмома торговими центрами в Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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