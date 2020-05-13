Курятина і йогурти за валюту: яким був перший супермаркет у СРСР

Першим супермаркетом в СРСР був фінський магазин "Калинка-Стокманн" в Москві в кінці 80-х років. Він вражав людей звичайними зараз речами: свіжими фруктами, вибором алкоголю і побутової хімії.
У ньому за валюту купували продукти співробітники посольств, а товари, яких не було на полицях, замовляли з Фінляндії за каталогом. Найпопулярнішими були молоко, фруктові йогурти, сир і шинка – елементарні продукти, які "наддержава", що пишалася ядерною бомбою, так і не змогла дати своїм громадянам. Про це розповів блогер Денис Фраевич.
"Це були супермаркети площею 400 кв. метрів на Зацепскому валу, 2 і невеликий відділ одягу в ГУМі. Вітрини "Калинок" зустрічали написом "тільки за валюту" і щільно заштореними вікнами, за якими можна було побачити звичну оку сучасної людини картину: полиці, набиті свіжими овочами та фруктами, широкий асортимент продуктів харчування, алкоголю і різної побутової хімії. На касах брали кредитні карти, а продукти упаковували в пластикові пакети. Фактично це був нормальний супермаркет, яким зараз нікого не здивуєш. Тільки ось про кредитні карти в СРСР тоді ще ніхто не чув, асортимент радянських магазинів був трохи іншим, а поліетиленові пакети було прийнято не викидати, а прати для повторного використання", – написав блогер.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Він опублікував кадри із сюжету про супермаркет.
Все, чого не було в магазинах можна було замовити по каталогу. Найпопулярнішими товарами були молоко, йогурти, сир і шинка. Вони йшли практично в кожному замовленні з Фінляндії.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Співробітники збирають замовлення в магазині в Гельсінкі для відправки в СРСР.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
М'ясний відділ в Гельсінкі. Співробітниця каже, що була кілька разів в Ленінграді і ніколи не бачила там нічого подібного.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Інша розповідає, що рік тому був величезний попит на питну воду, яку вони відвантажували в СРСР у великих кількостях.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Фінські йогурти вантажать в радянський вагон.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Фіни були першими, хто приніс в Росію сучасні технології торгівлі, асортимент, викладку, сервіс і стандарти. Для цього вони надсилали своїх фахівців, які повинні були навчити нових співробітників їхній технології роботи.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Оплатити покупку в "Калинці" можна було тільки за допомогою кредитної карти, готівкову валюту, а тим більше рублі, не приймали. Це було дієвим фільтром від радянських покупців. Взяти кредитку їм було просто ніде.
Вітрина, щоб не дратувати звичайних радянських громадян.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Усередині різноманіття.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Знаменитий фінський Фейрі, за яким потім будуть їздити на автобусах жителі Петербурга.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Овочі та екзотичні фрукти.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Молочні продукти і сири.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Кореспондент Павло Корчагін англійською з моторошним акцентом розмірковує про те, що б було, якби радянських громадян пустили в чудові фінські магазини в Москві, і через скільки хвилин там би все змели з прилавків. Потім бере в руки три радянських рубля і заспокоює західних глядачів, розповідаючи їм, що на троячку нічого купити не можна бо вона не валюта і іноземні фахівці можуть спати спокійно. Йогурти з шинкою чекатимуть їх на сніданок.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраєвич
Фінансові результати першого року роботи були більш ніж позитивними. Уже до кінця року обіг значно перевищив 1 мільйон інвалютних рублів. Але вже на наступний рік у фінів почалися проблеми. Агенство Рейтер повідомило, що через проблеми на митниці магазини не можуть отримати свій товар. Виявилося, що статутні документи були оформлені неправильно, не відповідають зовнішньоторговельному законодавству, і СП не мало право торгувати. Магазини ніхто не закривав, але товару на полицях не було. У Росії наступала інша епоха, в якій робота компанії залежала вже не від правильності складання документів, а виключно від домовленостей і волі конкретних чиновників. Фіни були піонерами і тут. Вони змогли знайти спільну мову з владою і в 90-х роках володіли досить пристойною торговельною мережею, що складається з супермаркетів, магазинів одягу і магазинів автозапчастин. Через кілька років обмеження з продажу були зняті і в магазини хлинули звичайні москвичі. Фінансові показники досягли фантастичних величин. Річний обіг одного тільки супермаркету на Зацепському валу склав близько 15 мільйонів євро. І це в магазині площею 400 квадратних метрів з одним керуючим. На вулиці чергувала міліція, яка стримувала чергу біля входу.
Перший супермаркет в СРСР
Денис Фраевіч
Сьогодні компанія "Стокманн" володіє вісьмома торговими центрами в Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".
Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.
Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.
Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".
Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.
Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.
Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів все гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.
"Ковбаса по 2.20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.
У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса по 2.20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або відкривав їх тільки на першій сторінці.
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