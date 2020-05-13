Курятина і йогурти за валюту: яким був перший супермаркет у СРСР

Першим супермаркетом в СРСР був фінський магазин "Калинка-Стокманн" в Москві в кінці 80-х років. Він вражав людей звичайними зараз речами: свіжими фруктами, вибором алкоголю і побутової хімії.

У ньому за валюту купували продукти співробітники посольств, а товари, яких не було на полицях, замовляли з Фінляндії за каталогом. Найпопулярнішими були молоко, фруктові йогурти, сир і шинка – елементарні продукти, які "наддержава", що пишалася ядерною бомбою, так і не змогла дати своїм громадянам. Про це розповів блогер Денис Фраевич.

"Це були супермаркети площею 400 кв. метрів на Зацепскому валу, 2 і невеликий відділ одягу в ГУМі. Вітрини "Калинок" зустрічали написом "тільки за валюту" і щільно заштореними вікнами, за якими можна було побачити звичну оку сучасної людини картину: полиці, набиті свіжими овочами та фруктами, широкий асортимент продуктів харчування, алкоголю і різної побутової хімії. На касах брали кредитні карти, а продукти упаковували в пластикові пакети. Фактично це був нормальний супермаркет, яким зараз нікого не здивуєш. Тільки ось про кредитні карти в СРСР тоді ще ніхто не чув, асортимент радянських магазинів був трохи іншим, а поліетиленові пакети було прийнято не викидати, а прати для повторного використання", – написав блогер.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Він опублікував кадри із сюжету про супермаркет.

Все, чого не було в магазинах можна було замовити по каталогу. Найпопулярнішими товарами були молоко, йогурти, сир і шинка. Вони йшли практично в кожному замовленні з Фінляндії.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Співробітники збирають замовлення в магазині в Гельсінкі для відправки в СРСР.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

М'ясний відділ в Гельсінкі. Співробітниця каже, що була кілька разів в Ленінграді і ніколи не бачила там нічого подібного.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Інша розповідає, що рік тому був величезний попит на питну воду, яку вони відвантажували в СРСР у великих кількостях.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Фінські йогурти вантажать в радянський вагон.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Фіни були першими, хто приніс в Росію сучасні технології торгівлі, асортимент, викладку, сервіс і стандарти. Для цього вони надсилали своїх фахівців, які повинні були навчити нових співробітників їхній технології роботи.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Оплатити покупку в "Калинці" можна було тільки за допомогою кредитної карти, готівкову валюту, а тим більше рублі, не приймали. Це було дієвим фільтром від радянських покупців. Взяти кредитку їм було просто ніде.

Вітрина, щоб не дратувати звичайних радянських громадян.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Усередині різноманіття.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Знаменитий фінський Фейрі, за яким потім будуть їздити на автобусах жителі Петербурга.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Овочі та екзотичні фрукти.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Молочні продукти і сири.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Кореспондент Павло Корчагін англійською з моторошним акцентом розмірковує про те, що б було, якби радянських громадян пустили в чудові фінські магазини в Москві, і через скільки хвилин там би все змели з прилавків. Потім бере в руки три радянських рубля і заспокоює західних глядачів, розповідаючи їм, що на троячку нічого купити не можна бо вона не валюта і іноземні фахівці можуть спати спокійно. Йогурти з шинкою чекатимуть їх на сніданок.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраєвич

Фінансові результати першого року роботи були більш ніж позитивними. Уже до кінця року обіг значно перевищив 1 мільйон інвалютних рублів. Але вже на наступний рік у фінів почалися проблеми. Агенство Рейтер повідомило, що через проблеми на митниці магазини не можуть отримати свій товар. Виявилося, що статутні документи були оформлені неправильно, не відповідають зовнішньоторговельному законодавству, і СП не мало право торгувати. Магазини ніхто не закривав, але товару на полицях не було. У Росії наступала інша епоха, в якій робота компанії залежала вже не від правильності складання документів, а виключно від домовленостей і волі конкретних чиновників. Фіни були піонерами і тут. Вони змогли знайти спільну мову з владою і в 90-х роках володіли досить пристойною торговельною мережею, що складається з супермаркетів, магазинів одягу і магазинів автозапчастин. Через кілька років обмеження з продажу були зняті і в магазини хлинули звичайні москвичі. Фінансові показники досягли фантастичних величин. Річний обіг одного тільки супермаркету на Зацепському валу склав близько 15 мільйонів євро. І це в магазині площею 400 квадратних метрів з одним керуючим. На вулиці чергувала міліція, яка стримувала чергу біля входу.

Перший супермаркет в СРСР Денис Фраевіч

Сьогодні компанія "Стокманн" володіє вісьмома торговими центрами в Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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