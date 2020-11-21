Курс злетить в два рази: аналітик розповів, що буде з біткоїном

Курс біткоїну до кінця 2020 року збільшиться з 18,4 до 20-25 тисяч доларів. При цьому в подальшому перша криптовалюта збільшиться в ціні в два рази і подорожчає до 40 тисяч доларів за монету.

Такий прогноз РБК розповів глава аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв. "У довгостроковій перспективі монета продовжить зростання, очевидно, що біткоїн поступово стає захисним активом. На тлі глобальної кризи найбільші компанії, інвестфонди і прості інвестори намагаються врятувати свої накопичення, купуючи біткоїн. Це в подальшому і буде стимулювати підйом котирувань. Біткоїн до кінця 2020 року цілком може перевищити позначку 20-25 тисяч доларів, а в подальшому вирости вище 40 тиcяч доларів за монету", – зазначив Дєєв.

Останні кілька тижнів курс біткоїну впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх в різні активи, в тому числі і в криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.