Курс рубля зробив різкий розворот: скільки коштує

У Росії після затяжного падіння вперше за останні тижні почав зміцнюватися курс рубля.

Так, вранці в понеділок, 2 березня, долар подешевшав на 60 копійок. Його вартість склала 66,3 руб. Про це свідчать дані Московської біржі.

Також подешевшав євро. Правда, російська валюта зміцнилася всього на 30 копійок – до 73,5 руб/євро.

Минулої п'ятниці, 28 лютого, курс рубля різко впав. Аналітики падіння пояснили як загрозою пандемії коронавірусу (вона пришвидшує падіння цін на нафту), так і наростанням конфлікту Росії та Туреччини.

Курс рубля zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року та відновляться до кінця року.

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