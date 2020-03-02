Головна Новини
2 березня • оновлено в 12:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Курс рубля зробив різкий розворот: скільки коштує

5.4т
Читати матеріал російською

У Росії після затяжного падіння вперше за останні тижні почав зміцнюватися курс рубля.

Так, вранці в понеділок, 2 березня, долар подешевшав на 60 копійок. Його вартість склала 66,3 руб. Про це свідчать дані Московської біржі.

Новини
У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує

Також подешевшав євро. Правда, російська валюта зміцнилася всього на 30 копійок – до 73,5 руб/євро.

Минулої п'ятниці, 28 лютого, курс рубля різко впав. Аналітики падіння пояснили як загрозою пандемії коронавірусу (вона пришвидшує падіння цін на нафту), так і наростанням конфлікту Росії та Туреччини.

Курс рубля

Курс рубля

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

  • Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

  • За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року та відновляться до кінця року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль курс валют
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги