Курс рубля зробив різкий розворот: скільки коштує

У Росії після затяжного падіння вперше за останні тижні почав зміцнюватися курс рубля.
Так, вранці в понеділок, 2 березня, долар подешевшав на 60 копійок. Його вартість склала 66,3 руб. Про це свідчать дані Московської біржі.
Також подешевшав євро. Правда, російська валюта зміцнилася всього на 30 копійок – до 73,5 руб/євро.
Минулої п'ятниці, 28 лютого, курс рубля різко впав. Аналітики падіння пояснили як загрозою пандемії коронавірусу (вона пришвидшує падіння цін на нафту), так і наростанням конфлікту Росії та Туреччини.
Курс рубля
zn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.
Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.
У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.
Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.
Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року та відновляться до кінця року.
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