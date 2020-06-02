Рубль зміцнився слідом за зростанням цін на нафту

Курс рубля зміцнюється слідом за зростанням цін на нафту. На Московській біржі у вівторок, 2 червня, долар подешевшав майже на 8 копійок, опустившись до 69,04 руб./$.

Євро також незначно подешевшало – його вартість знизилася до 76,85 руб./євро (мінус 10 копійок). Про це свідчать дані торгів станом на 11:30 за київським часом.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара на 1 червня встановлено на позначці 26,86 грн/$. Американська валюта подешевшала на 4 копійки за добу. Останнім часом гривня продовжила зміцнюватися відносно долара.

Економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту в квітні 2020 року впала на 12%.

В уряді Росії збираються закривати дірки в бюджеті за рахунок продажу населенню "народних" облігацій Мінфіну (ОФЗ-н) та їхніх аналогів в регіонах.