Курс рубля зріс, незважаючи на падіння цін на нафту: графік

У Росії зміцнюється курс рубля. У четвер, 7 травня, долар на Московській біржі подешевшав майже на 50 копійок – до 74,04 руб./$.

А євро вперше за довгий час впало нижче за 80 руб./євро – валюта торгується за 79,95 руб./євро, про що свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі зниження вартості нафти.

Біржа радить спекулянтам терміново продавати іноземну валюту.

Вартість долара в Росії на біржі

Вартість євро в Росії на біржі

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 7 травня, такий:

долар – 73,97 рублів;

євро – 80,05 рублів.

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).