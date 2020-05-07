Курс рубля зріс, незважаючи на падіння цін на нафту: графік

Андрій Довгань Ринки та компанії 10:34, 7.05.2020 Оновлено: 11:23, 7.05.2020

У Росії зміцнюється курс рубля. У четвер, 7 травня, долар на Московській біржі подешевшав майже на 50 копійок – до 74,04 руб./$.

А євро вперше за довгий час впало нижче за 80 руб./євро – валюта торгується за 79,95 руб./євро, про що свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі зниження вартості нафти.

Біржа радить спекулянтам терміново продавати іноземну валюту.

Вартість долара в Росії на біржі
Вартість євро в Росії на біржі

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 7 травня, такий:

  • долар – 73,97 рублів;

  • євро – 80,05 рублів.

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

"Я цього не допущу!" Зеленський назвав старих політиків "хитрозробленими"

У США назвали умови для виборів на Донбасі

"Нас дивляться діти, не можу сказати всіх слів!" Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через медиків

Україна стала "полігоном" для олігархів: що накоїв Фукс і чому мовчить Зеленський

Київським медикам за боротьбу з COVID-19 заплатили 100 грн премії. Фотофакт