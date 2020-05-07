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7 травня • оновлено в 12:46
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Курс рубля зріс, незважаючи на падіння цін на нафту: графік

3.3т
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У Росії зміцнюється курс рубля. У четвер, 7 травня, долар на Московській біржі подешевшав майже на 50 копійок – до 74,04 руб./$.

А євро вперше за довгий час впало нижче за 80 руб./євро – валюта торгується за 79,95 руб./євро, про що свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі зниження вартості нафти.

Біржа радить спекулянтам терміново продавати іноземну валюту.

Вартість долара в Росії на біржі

Вартість долара в Росії на біржі

Вартість євро в Росії на біржі

Вартість євро в Росії на біржі

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 7 травня, такий:

  • долар – 73,97 рублів;

  • євро – 80,05 рублів.

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня розорив спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (майжк $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро долар рубль курс валют
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А как же "жёстко привязан к цене на нефть"? Неувязочка
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Кристина Cтефанова, эй бюзнесвюмен перед тэмь как писать брэдятину,позырай на бирже курс,а не на барже..
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Економіка Ринки та компанії

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