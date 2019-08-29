Курс рубля обвалиться до нового року: з'явився прогноз

У Росії б'ють паніку – курс долара наближається до позначки в 67 рублів, а до кінця року, за прогнозами експертів, може взяти планку в 70 рублів.

При цьому російські відомства сподіваються, що нацвалюта до нового року значно зміцніє. Про це пише "Газета.ру".

Російська нацвалюта на відкритті торгів у четвер, 29 серпня, стала стрімко дешевшати. Так, перші угоди щодо долара пройшли в діапазоні 66,78-66,94 рублів. Євро тільки в перші десять хвилин додав у вартості 16 копійок і перетнув позначку в 74 рублі.

Ближче до обіду рубль почав відігравати падіння. Однак торговий коридор долара все одно виявився майже на 40 копійок вищим чинного офіційного курсу, а коридор євро – на 42,67 копійки.

Опитані виданням аналітики вважають, що рубль лихоманить через падіння вартості нафти.

"При поточній нестабільній ситуації на енергетичних ринках рубль продовжить лихоманити. При самому негативному сценарії, наприклад, якщо ціна бареля нафти впаде до $50, долар може злетіти до 70 рублів. Так що торговий коридор 69 – 70 рубль ми можемо побачити вже до кінця року", – не виключає старший аналітик "Альпарі" Анна Бодрова.

Крім нафти, на рубль тисне і нестабільна геополітична ситуація, додає аналітик.

"Інвестори починають панікувати і диверсифікують свій портфель на користь менш ризикових активів. У результаті вони скидають валюти країн, що розвиваються, зокрема і рубль", – пояснює Бодрова.

Тим часом, пише видання, економічний блок російського уряду дотримується більш оптимістичних оцінок. Наприклад, у Мінекономрозвитку РФ вважають, що вище за позначку в 70 рублів курс долара може піднятися не раніше 2023 року.

Курс рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіку Росії може струснути вже в 2021 році. Причина – в величезних боргах населення по кредитах. Допомогти можуть тільки невідкладні заходи, що стримують зростання "боргового міхура". Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

Через кризу в Росії падають доходи навіть у мільярдерів. За останній рік загальні статки 10 найбагатших сімей зросли всього на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клани вибули зі списку.

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