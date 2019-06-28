Курс розвернувся на 180 градусів: скільки коштує біткоїн

Вартість біткоїну 26 червня досягла максимальну за півтора року позначку в $ 13, після курс розвернувся на 180 градусів і 28 червня склав $ 11,6 тис.

Про це йдеться в даних найбільших кріптовалютних бірж. Варто відзначити, що ще 1 червня одна "монета" продавалася за $ 8,5 тис. Інвестори, які придбали найпопулярнішу криптовалюту кілька тижнів тому на суму $ 50 тис., Вже зараз отримали $ 23,5 тис. чистого прибутку.

Що буде з курсом біткоїну

Думки про те, що буде з курсом біткоїна в майбутньому, як і раніше, розходяться. Так звані кріптооптімісти очікують різкого стрибка, в той час як песимісти продовжують говорити про "нову валюту" як про "непередбачуваному міхурі, який в будь-який момент може лопнути".

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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