Курс різко злетить: аналітик спрогнозував кількаразове зростання біткоїну

Біткоїн підтвердив свої права на ринку і найближчим часом перейде до чинного діапазону $ 7-8 тис. До $ 25- $ 35 тис.

Про це з посиланням на прогноз CEO Huobi Андрія Грачова повідомляє видання РБК. "Якщо говорити про прогнози, то я б дивився в горизонт $ 25- $ 35 тис. за біткоїн в кінці року з корекцією до $ 6 -$7 тис. в червні - серпні", – припустив Грачов.

Операційний директор Xena Exchange Костянтин Плавник упевнений, що зараз на ринку сформувався баланс. Експерт стверджує, що в літні місяці завжди відбувається певне затишшя, тому найближчим часом потрясінь швидше за все не буде. "Розраховуємо, що в найближчий місяць волатильність знизиться. Курс стабілізується в діапазоні $ 7- $ 8 тис. за біткоїн з тенденцією до плавного зниження", - зазначив Плавник.

Відскік курсу з позначки в $ 8600 до $ 7700 стався через те, що трейдери та інвестори спробували заробити на спекулятивних угодах або зафіксувати прибуток, пояснив радник голови правління Асоціації "Фінансові інновації" Мурад Саліхов. За його словами, інтервал в $ 7500 $ 7900 став цілком передбачуваним для першої криптовалюта на початку літа.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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