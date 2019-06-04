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Курс різко розвернувся: ринок пішов у "червону зону", а біткоїн упав

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Курс біткоїна всього за добу втратив близько 10%, опустившись з $8,7 тис. до менш ніж $8 тис. за монету.

Про це повідомляє видання Forklog. Загальний негативний тренд був продовжений у ніч на 4 червня, коли ціна біткоїну за кілька годин упала до $7,7 тис. трохи раніше вдень криптовалюта торгувалася в районі $8,7 тис.

Курс різко розвернувся: ринок пішов у "червону зону", а біткоїн упав

Новини
Курс біткоїна обвалився нижче $8 тисяч

Згодом біткоїн дещо відіграв позиції, піднявшись впритул до $8 тис., де і торгується на момент 4 червня. Разом із біткоїном у глибоку червону зону пішла решта ринку криптовалют, при цьому серед провідних альткоїнів найбільших втрат зазнав за останню добу EOS, ціна якого впала на 12% до $6,70.

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

  • Біткоїн найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
курс валюткриптовалютабіткойн
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