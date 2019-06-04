Курс різко розвернувся: ринок пішов у "червону зону", а біткоїн упав

Курс біткоїна всього за добу втратив близько 10%, опустившись з $8,7 тис. до менш ніж $8 тис. за монету.

Про це повідомляє видання Forklog. Загальний негативний тренд був продовжений у ніч на 4 червня, коли ціна біткоїну за кілька годин упала до $7,7 тис. трохи раніше вдень криптовалюта торгувалася в районі $8,7 тис.

Згодом біткоїн дещо відіграв позиції, піднявшись впритул до $8 тис., де і торгується на момент 4 червня. Разом із біткоїном у глибоку червону зону пішла решта ринку криптовалют, при цьому серед провідних альткоїнів найбільших втрат зазнав за останню добу EOS, ціна якого впала на 12% до $6,70.

Довідка:

Криптовалюта — віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки переказів використовують технології шифрування.

Біткоїн — найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся